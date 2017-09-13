Susuzluk öğrenmeyi zorlaştırıyor

Uzun yaz tatilinin ardından kimi öğrenciler uyum haftası kapsamında okula gitmeye başladı, büyük çoğunluk ise 18 Eylül’ü bekliyor. Veliler de bir yandan alışveriş, servis gibi hazırlıklarla uğraşırken bir yandan da çocukları için en sağlıklı beslenme programını hazırlamaya çalışıyor.

Çocuklar için bir haftalık örnek menü oluşturan uzmanlar su tüketimi konusunda da önemli uyarılarda bulundu.

DERSTE UYKUSU GELİYORSA SEBEBİ SUSUZLUK

Susuz kalan çocukların derslerini dinlemede zorluk yaşayacağını söyleyen uzman, “Yeterince su içmeyen çocuğun bilişsel ve fiziksel fonksiyonları yavaşlar, dikkati dağınık olacağından öğrenim süreci etkilenir. Sıvı kaybı devam edip eksilen su yerine konulmadığında solunum artar, terleme ve idrar çıkışları azalır. Bunlarla beraber ağız kuruluğu gelişir, zamansız uyku görülmeye başlar” diye konuştu.

Çocukların su ihtiyacının yetişkinlerden daha fazla olduğunu ve susuzluktan daha çok etkilendiklerini belirten uzman, beslenme çantasına büyük bir şişe su koyulmasını tavsiye etti. Çocukların ortalama su gereksinimleri hakkında bilgi veren uzman, aktivitesi yüksek, terleyen ve egzersiz yapan çocuklarda bu miktarın artacağının da altını çizdi.

Çocuklarda tüketilmesi gereken su miktarı

Yaş Grubu Kız Çocuk Erkek Çocuk

4-6 4-6 su bardağı 4-6 su bardağı)

7-8 5-7 su bardağı 5-7 su bardağı

9-13 8 su bardağı 9 su bardağı

5 GÜNLÜK ÖRNEK BESLENME ÇANTASI

Büyüme çağında kazanılan beslenme alışkanlıklarının ileriki yaşlarda da devam ettiğini hatırlatan uzman, ebeveynlerin bu konuya özellikle dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı.

"Başta karbonhidrat, protein ve yağ gibi makrobesin ögeler olmak üzere, vitamin ve minerallerin de eklenmesiyle çocukların çok yönlü beslenmesi sağlanabilir" diyen uzman, velileri her gün düşündüren “Beslenme çantasına ne koyalım” sorusuna karşılık da örnek bir menü hazırladı:

Pazartesi: Fıstık ezmeli ekmek rulosu (Kavrulmuş fıstık, bal ve fındık yağını karıştırarak ev yapımı fıstık ezmesi yapabilirsiniz), elma dilimleri, yoğurt, ceviz ve kuru üzüm

Salı: İnce dilim tam buğday ekmeği üzerine yumurta, kaşar, domates, biber, zeytin ve az sucuktan oluşan pizza, ayran

Çarşamba: Krem peynirli maydanozlu lavaş dürüm, domates, salatalık, havuç, yoğurt, mürdüm eriği

Perşembe: Kabak böreği (4-5 adet kabağı rendeleyip hafifçe suyunu sıkın. İçine 3 yumurta kırın. Bir su bardağı beyaz peynirle karıştırıp fırında pişirin), ayran, ceviz, incir

Cuma: Kaşar peyniri, füme et, ince dilim tam buğday ekmeği, badem, yoğurt, tarçınlı elma dilimleri