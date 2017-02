Talihsiz kadının burnu aniden çürümeye başladı

37 yaşındaki kadın, omurga ve romatizma hastalığı (ankilozan spondilit) nedeniyle kullandığı ilacın ardından burnu çürümeye başladı.

The New England Journal of Medicine adlı tıp dergisinde yayımlanan bu vakada, 6 haftalık şişme, hastanın burnundaki kanın, kan damarlarının dışına çıkmasına bağlı olarak önce kabuklanma oluştu. Talihsiz kadının burnunda oluşan ülserden alınan parça biyopsiye gönderildi.

3 hafta süren tedavinin ardından, burnun bir kısmında iyileşme görüldü. Yapılan incelemeler sonucunda, genç kadının burnundaki çürümeye neden olan ülserin mycobacterium marinum (balıkların tüberküloz etkeni. İnsanlara bulaşması durumunda tüberkülozun deri formuna yol açar) olduğu tespit edildi.

Kadının daha önce hastalığı için kullandığı ilaçlar tamamen kesildi ve yerine başka ilaçlar verildi. 7 ay süren tedavi sonrası kadının burnundaki yara tedavi edildi.

Uzmanlar, çürümeye yol açan organizmanın suda bulunduğuna dikkat çekerek, hastanın bu organizmaları nereden kaptığını bilmediklerini fakat hastanın hastaneye başvurmadan önce burun spreyi kullandığını ve düzenli bir şekilde termal kaplıcalarına gittiğini belirtti.

Kaynak : HABERTÜRK