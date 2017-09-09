Akıllı telefonların hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldiği artık kabul edilen bir gerçek. Günün her anında, birçok işimizi kolaylaştıran telefonların ekranındaki mavi ışık ise sağlığa son derece zararlı.

Mavi ışık tehlikesi

Akıllı telefon, tablet veya laptopların ekranlarındaki mavi ışık günün en parlak saatinde bile ekrandakileri okuyabilmemizi sağlıyor. Bu ekranlar geceleri ise; sanki küçük bir pencereden sızan gün ışığı gibi parlak oluyor. İşte tam da bu neden yüzünden geceleri akıllı telefona bakmamak gerekiyor.

Uykudan önce telefon kullanmayın

Bedenimiz doğal olarak bir döngüyü izler ve geceleri dinlenir, gün içerisinde uyanık ve dikkatli kalır. Fakat uyumaya hazır olduğumuz anda akıllı telefona bakmak beyni tereddüte düşürür. Güneşin parlaklığını taklit eden mavi ışık, beynin kendini gün ortasında zannetmesine neden olur. Bu durum ise; beynin, uyku hormonu melatonini salgılamasını engeller, kişinin uykuya dalmasını zorlaştırır ve başka sağlık problemlerine yol açar.

Mavi ışığın yol açtığı sağlık problemleri

1- Uzun vadede uykusuz kalmak beyinde nörotoksinlerin artışına yol açar. Bu da; uykunun yeterince alınamamasına sebep olur.

2- Akıllı telefonların ışığıyla baskılanan melatonin hormonu seviyesi vücudun biyolojik saatinin bozulmasına neden olur. Bu durum kişinin depresyona girme yatkınlığını artırır.

3- Bu konuda daha fazla bilimsel veriye ihtiyaç duyulsa da; ekranlardan yayılan parlak mavi ışığın retinayı doğrudan etkilediği ve uzun vadede görüş bozukluklarına sebep olduğu düşünülüyor. Bu ışığın kataraktı tetiklediğine dair çalışmalar ise hala devam ediyor.

4- Mavi ekran hem uyku düzenini bozuyor hem de gün içinde dikkat dağınıklığına yol açıyor.

5- Ekrandan yayılan mavi ışık aynı zamanda vücuttaki hormon seviyelerinde dalgalanmaya neden oluyor. Sindirim sisteminin yavaşlamasına yol açan bu durum açlık hissini artırıyor bu da potansiyel obezite riskini artırıyor.

6- Düzensiz uyku, meme ve prostat kanserine yakalanma riskini artırıyor.

Çözüm

Ekran rengini günün saatine göre ayarlayabilirsiniz. Geceleri sıcak, gündüz parlak renkler gibi... Ek olarak mavi ışığı kesen uygulamaları kullanabilirsiniz. Ayrıca uzmanlar, uyumaya hazır olduğunuzda akıllı telefonlarınızdan bir miktar uzak kalmak gerektiğini savunuyor.