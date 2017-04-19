TEOG sınavından önce mutlaka bunları yapın!

STRESTEN UZAK DURUN

Öğrenci, zaten bütün bir yıl boyunca çalışmış ve emek harcamıştır. Bunun bilincinde olmalıdır. Sınava bir iki gün kala çalışmaları yavaşlatmalı, son gün hiç ders çalışmamalıdır. Dinlenmeli kendisini yoracak ya da strese sokacak ortamlarda bulunmaktan kaçınmalıdır. Örneğin arkadaşlarıyla sınav nasıl geçecek, konuşması yapmamalıdır. Bu stres düzeyini yükseltebilecek bir davranış olur.

BAŞARACAĞINIZA İNANIN

Kendilerine bu sınav için çok çalıştıklarını ve başaracaklarını sesli olarak söylemeliler. Televizyon, tablet ve telefona yoğunlaşmamalılar, olabildiğince küçük tekrarlar faydalı olacaktır. Sınavdan bir gün önce fazla yorulmamaları gerekir.

BESLENME VE UYKU DÜZENİ

Sınavdan önceki gün abartılı ve dokunabilecek yiyecekleri yemekten kaçının. Normalde ne yiyorsanız onu yiyin. Alıştığınız uyku saatinde yatın. Pek çok kişi dinlenmek için erkenden yatar ancak kendilerini uyumak için zorladıklarından daha çok yorulurlar. Kaygıyı kontrol etmek de çok önemlidir.