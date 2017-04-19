Trafikte bir yılda 7 bin 300 kişi yaşamını yitirdi

Emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 2016'da 325 bin 715'i yerleşim yerlerinde, 87 bin 452'si bu yerlerin dışında olmak üzere 413 bin 167 trafik kazası meydana geldi.

Kazaların 6 bin 347'si ölüm, 178 bin 781'i yaralanma ve 228 bin 39'u maddi hasarla sonuçlandı.

Kazalarda, 3 bin 493'ü olay yerinde, 3 bin 807'si hastanelerde olmak üzere 7 bin 300 kişi hayatını kaybederken, 303 bin 812 kişi yaralandı.

Kazaların meydana gelme şekilleri arasında, 54 bin 696 rakamı ile "Yandan çarpma" ilk sırada yer aldı. Bunu 32 bin 722 rakamı ile "Yayaya çarpma" ve 26 bin 897 sayısı ile "Yoldan çıkma" takip etti.

Kazaların 88 bin 460'ı tek araç tarafından yapılırken, 86 bin 56'sına iki, 10 bin 612'sine ikiden fazla araç karıştı.

Ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazalarına neden olan sürücü kusurları arasında, "Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak" (78 bin 89), "Kavşak geçiş önceliğine uymamak" (24 bin 926), "Manevraları düzenleyen genel şartlara uymamak" (15 bin 757) öne çıktı.

- İstanbul ilk sırada

Otomobil, kamyonet ve motosiklet, trafik kazalarına en çok karışan araç türleri arasında yer aldı.

Ölümlü ya da yaralanmalı trafik kazası ile bunlarda can kaybının en çok yaşandığı il, 16 bin 102 kazada 551 kişinin hayatını kaybettiği İstanbul oldu.

İkinci sıradaki Başkentte ise can kaybı ya da yaralanmanın olduğu 12 bin 187 trafik kazasında, 387 kişi öldü.

En çok kaza ve ölümün yaşandığı diğer iller ise sırasıyla İzmir, Konya ve Antalya oldu.

3 milyar lira ceza kesildi

Polis ekiplerince, trafik kurallarına uymadıkları ve eksiklikleri olduğu gerekçesiyle yaya, yolcu, sürücü ve araç plakalarına, geçen yıl toplam 3 milyar 233 milyon 363 bin 241 lira para cezası kesildi.

Geçen yıl 100 bin 662 sürücüye alkollü araç kullanmaktan,104 sürücüye ise beş kez hız limitini aşmaktan cezai işlem uygulandı.

Eksiklikleri bulunduğu gerekçesiyle 2016'da 886 bin 65 araç trafikten men edildi.

Öte yandan, geçen yıl polis sorumluluk bölgelerinde 31 bin 292 yabancı plakalı araç ve sürücüsüne de toplam 8 milyon 301 bin 248 lira trafik cezası kesildi.