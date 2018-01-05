Tüberküloz hastası sayısı azaldı

Sağlık Bakanlığından alınan bilgiye göre, dünyada tüberküloz kontrolü için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından küresel bir kontrol programı, Türkiye'de de aynı standartlarda "Ulusal Tüberküloz Kontrol Programı" uygulamaya konuldu.

Bakanlık tarafından, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde "Tüberkülozu Bitirme Stratejisi (End TB)" çerçevesinde tüberküloz kontrol hizmetleri verildi.

Yapılan çalışmalar kapsamında, Türkiye'de tüberküloz hastalığının teşhis ve tedavisi tüm sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak yapılıyor. Tüberküloz ve dirençli tüberküloz hastalarının tedavisinde kullanılan birinci ve ikinci seçenek tüberküloz ilaçları, Bakanlıkça temin edilerek ücretsiz olarak hastalara ulaştırılıyor.

177 verem savaşı dispanseri birimi bulunuyor

Toplum Sağlığı Merkezlerine bağlı birer birim olarak faaliyetlerini yürüten verem savaşı dispanserleriyle ilgili her ilde en az bir adet olmak üzere ortalama her 500 bin nüfusa bir dispanser olacak şekilde düzenleme yapılıyor. Türkiye'de şu ana kadar 177 verem savaşı dispanseri birimi bulunuyor.

Verem hastası temaslıları, verem savaş dispanserlerinde ücretsiz taramadan geçiriliyor, gerekenlere koruyucu ilaç tedavisi başlanıyor. Bu kapsamda bu sağlık birimlerinde her yıl yaklaşık 100 bin kişiye tüberküloz taraması yapılıyor.

Bunun dışında verem hastalığı açısından risk grubu olan cezaevi, huzurevi, çocuk yuvası gibi toplu yaşam alanlarında tüberküloz taramalarını yapmak üzere yurt genelinde il sağlık müdürlüklerine bağlı 20 gezici tarama ekibi de faaliyet gösteriyor.

Hasta sayısı azalıyor

Verilere göre, Türkiye'de yürütülen başarılı kontrol çalışmaları ile tüberküloz hastası sayısı her yıl yaklaşık yüzde 6-7 oranında azaldı.

Bireysel bazlı veri toplanmaya başlanılan 2005 yılında verem savaşı dispanserlerine kayıtlı toplam tüberküloz hastası sayısı 20 bin 535 iken, 2016 yılında 12 bin 417'ye düştü.