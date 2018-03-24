Tüberkülozun pençesindeki kişi sayısı 10 milyon
24 Mart Dünya Tüberküloz Günü... Tüberkülozun pençesindeki kişi sayısı 10 milyon. Türkiye'de ise sayı 10 binden fazla. Peki tüberküloz ile mücadelede ne durumdayız?
Tüberküloz, yani verem hastalığının tarihi insalık tarihi kadar eski... Ancak buna rağmen bugün hâlâ dünyada 10 milyon kişi bu hastalıkla boğuşuyor ve 1,5 milyonu da bu yüzden hayatını kaybediyor.
Türkiye'de 12 bin 700 tüberküloz hastası var. Bunların 4 bin 800'ü İstanbul'da. Öksürükle bulaşan hastalıktan korunmanın anahtarı ise bağışıklığı yüksek tutmak. Hastalığın en önemli belirtileri 3 haftayı geçen öksürük, zayıflama, iştahsızlık, halsizlik ve balgam çıkarmak.
(Habertürk)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.