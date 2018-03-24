Tüberkülozun pençesindeki kişi sayısı 10 milyon

Tüberküloz, yani verem hastalığının tarihi insalık tarihi kadar eski... Ancak buna rağmen bugün hâlâ dünyada 10 milyon kişi bu hastalıkla boğuşuyor ve 1,5 milyonu da bu yüzden hayatını kaybediyor.

Türkiye'de 12 bin 700 tüberküloz hastası var. Bunların 4 bin 800'ü İstanbul'da. Öksürükle bulaşan hastalıktan korunmanın anahtarı ise bağışıklığı yüksek tutmak. Hastalığın en önemli belirtileri 3 haftayı geçen öksürük, zayıflama, iştahsızlık, halsizlik ve balgam çıkarmak.

(Habertürk)