Tümörlü ciğere masada temizlik

Ankara’da yaşayan emekli kimya öğretmeni Sevil Erçin’in karaciğerinde geçen yıl 10 santimetre çapında tümör tespit edilerek kanser tedavisine başlandı. 8 ay kemoterapi gören 58 yaşındaki Erçin sonuç alamadı. Doktorlarının yapılacak bir şey kalmadığını söylemesine rağmen pes etmeyen Erçin Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Balcı’ya başvurdu.

ÜÇ BOYUTLU MODEL

Muayenede Ankara Üniversitesi’nde geliştirilen 3 boyutlu görüntüleme yazılımıyla Erçin’in kanserli karaciğerinin modeli çıkarıldı. Doktorlar modellemesi yapılan karaciğeri inceleyerek ameliyat planı hazırladı. Doç. Dr. Balcı, hazırlıkların 1,5 ay sürdüğünü belirterek hastanın kendi karaciğerinin tamamen çıkarılıp tümörlü kısım temizlendikten sonra tekrar nakle olanak sağlayan “Karaciğer Ototransplantasyonu” tekniği ve kanı kalbe taşıyan ana damarın baypas edildiği yöntemin birlikte uygulandığı ameliyata karar verildiğini söyledi.

Yurt dışında sayılı örneği bulunan ancak Türkiye’de ilk kez karaciğer kanseri hastasına uygulanan operasyonun çok kompleks bir ameliyat olduğunu vurgulayan Balcı “Önce hastanın tümörü içeren karaciğeri, ana damarla birlikte tamamen vücut dışına alındı. Bu sırada kalp, akciğer pompası işlevi gören ECMO cihazına bağlandı ve hastanın karındaki kalbe giden ana damarı kadavradan alınan damarla değiştirildi. Aynı zamanda ayrı bir masada karaciğerdeki tümörlü kısım damarlarıyla birlikte çıkarıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren bir işlemle hastanın kalan sağlıklı karaciğeri, canlı vericili karaciğer naklinde uygulanan teknikle tekrar hastaya takıldı” dedi.

TEDAVİ ŞANSI ARTTI

Doç. Dr. Balcı, operasyonda en büyük avantajın, kişinin kendi karaciğerinin kullanılması olduğunu vurgulayarak, “Dolayısıyla bir immünolojik organ reddi gibi bir durum, problem tamamen ortadan kalkıyor. Bir diğer avantajı ise hastanın tümörü ileri evre olduğundan organ nakli yapılamıyordu ve tedavi seçeneği yoktu. Tümörün temizlendikten sonra kendi karaciğerinin takılması sayesinde hastamız tedavi şansına kavuşmuş oldu.” diye konuştu.

Ameliyatın çok başarılı geçtiğini dile getiren Dr. Deniz Balcı son antibiyotik tedavilerinin de tamamlanmasının ardından Sevil Erçin’in taburcu edileceğini söyledi.

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarını tutamayan Erçin ise “Ben, cesaretle bu yeni yöntemi kabullendim ve şu an çok mutluyum. Umarım diğer insanlara örnek olurum. Şu an nefes alabildiğim için şükrediyorum” diyerek doktorlara teşekkür etti.