Türkiye obezitede en kötü 10’da

Türkiye’de her üç kişiden birinin obez olduğunu söyleyen Akdağ “Ben de zayıflamaya çalışıyorum. Çünkü birkaç yıldır obez sınıfına girdim. Vücut kitle endeksim 30›un üzerine çıkmıştı. 80 kiloya geri döndüğüm zaman obez olmaktan çıkıyorum ama yine aşırı kilolu oluyorum. Oysa bana birçok kişi de ‘Yok siz de çok şişman değilsiniz’ diyor. Dolayısıyla bunun zor bir iş olduğunu bilelim. Toplumun üçte biri obez, üçte biri kilo fazlası, üçte biri de normal. Bu durumda dünyada 10 ülke ancak var. Biz de o 10 ülke içine girdik. Kötü 10’dayız” diye konuştu.

3 NOKTAYA DİKKAT ÇEKTİ

Özellikle 3 hususa dikkat etmek gerektiğini vurgulayan Bakan Akdağ “Hareketsizlik, şişmanlık ve sigara... Bunun yanına alkolü ekleyebiliriz. Türk nüfusunun düzenli biçimde hareket eden oranı yüzde 20’nin altında. Finlandiya’da bu, yüzde 80’in üzerinde. Mutlaka spor yapmalıyız” dedi. Zayıflama konusunda, “Sabah kahvaltısını krallar gibi, akşam yemeğini yoksulmuş gibi yiyin” ifadesini kullanan Akdağ, Hz. Peygamber’in “Midenizin üçte birini yiyecekle, üçte birini suyla doldurun, üçte birini de boş bırakın. Sofradan doymadan kalkın” tavsiyesini de anımsattı.

GIDAYA KALORİ UYARISI

Gıda paketlerine uyarı koymak gerektiğini bildiren Akdağ, “Gıdanın kalorisini büyüteçle göreceğiniz bir yazıyla yazmanız yetmez. Biz gıda paketlerinin üzerine mesela renk uyarıları koyabiliriz, kırmızı, yeşil, sarı... Kırmızı ‘yüksek kalori var, dikkat’ anlamına gelecek.” diye konuştu.