Türkiye'de 150 bin Parkinson hastası bulunuyor

Beyin Pili Hastaları Derneği, Dünya Parkinson Günü'nde 200 beyin pili ameliyatı olan hastayı bir araya getirdi. Etkinlikte hastaların tedavi öncesinde yaşadıkları ve iyileştikten sonraki değişimlerine ait görüntüler izletildi.

Hastalıkla mücadele eden hastalar deneyimlerini paylaştığı etkinlikte, Parkinson hastalığından beyin pili ameliyatı sayesinde kurtulan bazı hastalar konser verdi.

Beyin Pili Hastaları Derneği Başkanı Metin, konuşmasında, Parkinson hastalığının 200. yılı dolayısıyla 200 beyin pilli hastayla bir araya geldiklerini belirti.

Parkinsonun beyinde bir maddenin eksiliğinden ortaya çıkan özellikle el ve ayaklarda titremelerle gelişen bir hastalık olduğunu belirten Metin, ''Bu hastalığın ileriki zamanlarında kasılma, donma gibi rahatsızlıklar görülebiliyor. Ancak hastalığın klinik yönde tedavisi belirli bir süre devam ediyor. Bu sürecin sonunda mutlaka beyin pili ameliyatı olmak şart. Aksi takdirde yaşam kalitesinde büyük ölçüde düşüş yaşanıyor.'' diye konuştu.

Metin, kendisinin de beyin pili kullandığını, ameliyat olmadan önce oldukça zorlandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

''Ameliyat sonrası yaşam kalitemde büyük gelişme oldu. Hayata yeniden başlandım. Beyin pili ameliyatının, Parkinson hastalığının tedavisinde etkili olduğunu anlatmakta fayda var. Hastaların bu süreçte bir şey yapması gerekmiyor. Sadece karar verip ameliyat olmaları yeterli. Hayata bağlanmanın bir şartı, beyin pili ameliyatıdır. Beyin pili ameliyatı olmadığı zaman insanlar büyük ölçüde hareket kabiliyetinden yoksun kalıyor. Toplantının asıl amacının Parkinson hastalığının beyin pili ile tedavi edilebilir olduğunu anlatmak.''

Beyin Cerrahı Op.Dr. Ali Zırh ise Türkiye'de ortalama 150 bin Parkinson hastası bulunduğunu belirtti.

Parkinson hastalığının beyin piliyle tedavi edileceğini vurgulayan Zırh, ''200 hastamızı bir araya getirerek hem hastalıkta mücadelede çaresiz olmadığımızı anlatmaya hem de farkındalık yaratmaya çalıştık. Bugün burada dünyanın dört bir tarafında beyin pili ameliyatı geçirmiş hastalar var.'' ifadelerini kullandı.

Etkinlikte Nükhet Duru da konser verdi.