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Türkiye'de 966 adet kanser ilacını devlet ödüyor

Sağlık Bakanı Akdağ devlet tarafından ödenmeyen ilaçlar için 16 Nisan'dan sonra Çalışma Bakanı ile bir araya gelip bu meseleye nokta koyacaklarını açıkladı.

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Sağlık Bakanı Akdağ: "(Kanser ilaçlarının geri ödeme kapsamına alınması) Türkiye'de şu anda 966 adet kanser ilacı var, kullanılıyor ve bunları devlet ödüyor. Ancak 16 ilaç, şu anda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmiyor, kapsam dışında. Bunların sebebi şu, bunlar yeni ilaçlar, bir kısmının klasik olarak kullanımına ait veriler henüz yeterli değil. Bir kısmının da etkileri itibarıyla Sosyal Güvenlik tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. 16 Nisan'dan sonra Sayın Çalışma Bakanımız ile bir araya geleceğiz ve bu meseleye inşallah bir nokta koyacağız." 

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