Son Dakika Haberleri E-gazete 25Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SAĞLIK

  1. Haberler
  2. Sağlık

Yozgat'taki şehir hastanesine yoğun ilgi

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, 'Yozgat Şehir Hastanesinin açılmasıyla hastaneye başvuran hasta sayısında yüzde 50 oranında artış yaşandı' dedi

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Türkiye'nin ilk şehir hastanesi olan Yozgat Şehir Hastanesinin hizmete başlamasıyla il dışına giden hasta sayısının azaldığı, başvuran hasta sayısında ise yüzde 50 oranında artış yaşandığı bildirildi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Şehir Hastanesini ziyaret ederek, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri İsmail Kurca'dan bilgi aldı.

Hastaneyi gezen Başer, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehir hastanesinin Yozgat'a yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Başer, kamu özel ortaklığıyla Türkiye'deki ilk şehir hastanesi Yozgat'ta açıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti: "Vatandaşlarımızla görüştüğümüz zaman vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun memnun olduğunu gördük. Hastalar memnun, yakınları memnun, çalışanlarımız, doktorlarımız memnun. Yozgat Şehir Hastanesinin açılmasıyla hastaneye başvuran hasta sayısında yüzde 50 oranında artış yaşandı. Ortalama 3 bin 500 civarı hastamız var. İnşallah şehir hastanemizi bölgenin cazibe merkezi ve sağlık üssü olması noktasında tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bu hastanenin ilimize kazandırılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımıza ve bütün emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum."

Kurca da şehir hastanesinin hizmete başlamasıyla hizmet alan hasta sayısının arttığını söyledi.

Daha önce Yozgat Devlet Hastanesinde günlük ortalama hizmet alan hasta sayısının bin 900 olduğunu aktaran Kurca, şehir hastanesinin açılmasının ardından bu rakamda artış yaşandığını kaydetti.

 

Tedavi için İstanbul'dan Yozgat'a gelen Şükran Şahin ise hastanenin, temizlik, hijyen, verilen hizmet anlamında çok güzel olduğunu belirterek, "Sağlık sorunlarım vardı. Burası diğer hastaneye göre tam teşekküllü daha modern daha temiz." dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Erdoğan: Mevkidaşıma FETÖ'yle ilgili bilgiler verdim

Erdoğan: Mevkidaşıma FETÖ'yle ilgili bilgiler verdim

1 milyon dolar fiyat etiketli dünyanın en hafif mekanik saati

1 milyon dolar fiyat etiketli dünyanın en hafif mekanik saati

NASA’nın yeni gözlem uydusuyla Dünya daha net

NASA’nın yeni gözlem uydusuyla Dünya daha net

Yılanlarla iç içe bir köy

Yılanlarla iç içe bir köy

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA