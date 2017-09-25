Uçuğa neden olan virüs ortaya çıktı!

Kişilerin yaşam kalitesini düşüren uçuklar çoğu zaman burun ve ağız bölgesinde ağrılı yaralara çıkması şeklinde görülür.

Uçuklar çoğu zaman kişiye oldukça rahatsız eden bir durumdur ve tekrarlayarak devam edebilir.

Yapılan araştırmalar sonucunda, uçukların bir virüse bağlı olarak ortaya çıktığı ve o virüsünün oluşma nedenine etki eden hastalıklar ortaya çıktı.

İşte uçuğa neden olan virüs ve o virüsün oluşmasına neden olan hastalıklar…

Bağışıklık sisteminin zayıf düştüğü zamanlarda ortaya çıkan uçuklara genellikle "herpes" denilen virüs sebep olur.

Bu virüs bulunduğu bölgede sinir sistemine yerleşir ve uçuk oluşmasını etkiler.

Herpes virüsü sinir uçlarına yerleştikten sonra bölgede ülserleşmiş yaralar oluşmasına neden olur.

Bu virüsün gelişimesinin en önemli nedeni vücutta belirli bir takım rahatsızlıkların meydana gelmesidir. İşte herpes virüsüne neden olan hastalıklar…

Soğuk algınlığı, tansiyon, grip, hormonal değişimler (özellikle kadınlarda adet dönemlerinde çıkma olasılığı artar), diyabet, anemi, yetersiz beslenme, vitamin eksikliği, yoğun stres gibi hastalıkların meydana gelmesi herpes virüsünün vücudunuza girmesine neden olur. Dolayısıyla vücutta uçuk meydana gelir.