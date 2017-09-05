Uykusuzluk sorununa 'kabak çekirdeği'

Kabak çekirdeği Magnezyum bakımından zengin olan kabak çekirdeği vücudunuzdaki kas liflerini rahatlatarak güzel bir uyku çekmenizi sağlar. Doktorlar günde 2 kaşık kabak çekirdeği tüketilmesini öneriyor.

Protein Et, balık, fasulye, mercimek, kuruyemişler gibi protein bakımından zengin besinler iyi bir gece uykusu için tüketilmeli. Kilonuzdaki her kilogram için 1 gram protein tüketmelisiniz. Örneğin 50 kilo bir kadın 50 gram protein almalı. Ancak sindirimi zor olan yüksek proteinli besinleri yatmaya yakın yememelisiniz.

Bitki çayları Papatya, çarkıfelek çiçeği veya kediotu çayı gibi bitki çayları gece yatmadan içtiğinizde rahatça uyumanızı sağlayacaktır. Çaylar sinirleri ve kasları rahatlatarak uykuyu kolaylaştırır.

Hindi Hindide yüksek miktarda bulunan tritofan uykuyu kolaylaştırmasıyla bilinir. Bunun yanında iyi bir çinko ve b6 vitamini kaynağıdır. Ancak akşamları rahatsız ederek sizi uyutmayacağı için gündüz yemeniz daha iyi olacaktır.

Çinko İstiridye ve diğer deniz ürünlerinde, tam tahıllı besinlerde, kuruyemişlerde bulunan çinko da uykuya yardımcıdır. Aynı zamanda çinko tritofanın serotonin ve melatonine dönüşmesi için gereklidir.

Kiraz Kirazda az miktarda bulunan melatonin hormonu uykuyu düzenlemeye yardımcı olur, uyku süresini artırır.