Uyumak hastalıkların en iyi ilacı!

Bu, eski çağlardan beri hastalıklardan kurtulmak için insanlara yararlı olmuştur ve günümüzde de öyledir. Sayısız bilimsel araştırma, vücudun hastalıkları ya da ciddi bir yarayı iyileştirirken daha fazla uykuya ihtiyaç duyduğunu doğrulamıştır.

Uykuyu Kullanmak

Bronşit Belirtilerini Hafifletmek İçin Uykuyu Kullanmak İyileşirken, olabildiğince fazla zamanınızı yatak, divan ya da kanepede uzanarak geçirin. Kendinizi işe ya da okula gitmek için zorlamayın. Uyuyabildiğiniz kadar uyuyun. Eğer ateşiniz varsa, yapabiliyorsanız bütün zamanınızı yatakta uyuyarak geçirin. Ateşiniz düştüğü zaman, mukusun akciğerlerinizde yerleşememesi için zamanınızı biraz dinlenme ve biraz da kalkıp dolaşma şeklinde geçirin.

Neden İşe Yarar

İnsan vücudunda her biri ayrı bir iş gören 12 ana organ sistemi vardır. Vücut yaptığı her iş için enerji harcar, hastalıktan iyileşmek de buna dahildir. Hastayken dinlenmek, vücudunuzun enerjiyi iyileşmek için kullanmaya odaklanmasını sağlar.

Önlemler

önlemler Bronşit hafif ve sınırlı olabilir ama aynı zamanda kronik de olabilir ve sonunda başka sorunlara ve zatürreye de yol açabilir. Ayrıca, vücuttaki hücrelere oksijen dağıtabilmek için kalbin daha fazla çalışmasına ve pulmoner hipertansiyona (akciğer yüksek tansiyonu), kalbin genişlemesine ve bazen de kalp yetmezliğine neden olabilir. Bronşiti sadece evde uygulanan yöntemlerle tedavi etmeye kalkmayın. Bronşit her zaman bir doktor tarafından gözlenmelidir. özellikle çocuklar, yaşlılar, hamile kadınlar ve bağışıklık sistemi zayıf olanlarda bronşit mutlaka bir doktor gözetiminde tedavi edilmelidir. Ayrıca, astım, alerji, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), solunum ya da kalp hastalığı gibi bronşite temel oluşturabilecek bir rahatsızlığı olanlar, özellikle tıbbi geçmişlerini bilen bir doktorun gözetiminde olmalıdır. Ev tedavisinin, tıbbi tedaviye destek olarak ve belirtilerin hafiflemesini sağlamak amacıyla uygulanması tavsiye edilir.