Uyurken kilo vermeniz mümkün!

Serin bir odada uyuyun

Serin odada uyumak, metabolizmayı hızlandırarak kahverengi yağ yakımına yardımcı oluyor. Kaliteli bir uyku için ideal oda sıcaklığı 14-18 derece olarak kabul ediliyor.

Gece lambası kullanmayın

Uykudan önce elektronik cihazların ve beyaz ışığın beynimize ve uyku kalitemize nasıl zarar verdiğini artık bilimsel araştırmalar sonucunda biliyoruz. Beyaz ışık, hem çocukların hem de yetişkinlerin uyku düzeni ve kilo kontrolü üzerinde olumsuz etkilere sahip. Yatak odanızda en ufak bir ışık kaynağı varsa bile bu kilo almanıza sebep oluyor. Yatak odanızı elektronik cihazlardan ve televizyondan arındırın, ışık kaynaklarından uzak durun ve kalın perdeler kullanın.

Odanızın rengini değiştirin

Fastfood zincirlerinin logo renklerinde neden kırmızı ve sarının ağırlıklı olarak kullanıldığını biliyor musunuz? Çünkü kırmızı ve sarı gibi uyarıcı renkler, siz fark etmeseniz de iştahınızı açıyor. Yatak odanızın dekorasyonunda sarı ve kırmızı renkleri tercih etmeyin. Bunun yerine mavi gibi daha sakin renkleri kullanarak bilinç altınıza acıkma sinyalleri göndermeyin.

Ertesi günü planlayın

Sabah uyandığınızda yapacağınız bazı şeyleri aceleyle unutabilirsiniz. Karmaşa yaşamamak için planlarınızı geceden yapın. Ertesi gün öğlen yiyeceğiniz sağlıklı yemeği geceden hazırlayın ve paketleyip buzdolabına yerleştirin. Spor çantanızı hazırlayın ve kapının yanına koyun. Sevdiğiniz yoga pozisyonlarını bir not kağıdına yazıp banyo aynanıza yapıştırın. Böylece kendinize sağlıklı bir rutin oluşturun.