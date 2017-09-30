Vatandaşa sağlık karnesi çıkarılıyor! 24 saat besin takibi yapılacak

En son 2010 yılında yapılan araştırmada Türkiye’nin yüzde 35’inin fazla kilolu, yüzde 33’ünün normal, yüzde 30’unun obez ve yüzde 2’sinin ise zayıf olduğu ortaya çıkmıştı. Bu yıl 22 bin 414 kişi üzerinde gerçekleştirilecek araştırmada ilk kez elektronik veri girişi yapılacak. Ayrıca ilk defa 24 saatlik besin tüketimi 15 gün ara ile iki defa gerçekleştirilecek. İllerde veri girişleri sağlanacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan “Maalesef Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında diyabet sıralamasında ikinci sırada. Yeni araştırma sonuçlandığında vatandaşların ekmek, tahıl, meyve tüketiminde ne durumda olduğunu göreceğiz” dedi.