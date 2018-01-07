Verem Savaş haftası ne zaman hangi gün Verem Savaş haftası ile ilgili şiirler yazılar nelerdir? Vatandaşlar sık sık bu sorgulamaları yapmaya başladı. Her yıl 7- 13 Ocak 2018 arasında kutlanan Verem haftası bu yıl da çeşitli kutlama etkinliklerine ev sahipliği yapacak görünüyor. Peki Verem haftası nedir ? Verem Savaş haftasıyla ilgili şiirler yazılar nelerdir? Tüberküloz yani halk arasında bilinen adıyla verem, kendisini fark ettirmeden ilerleyen ve dünyada hala en çok ölüme sebep olan hastalıklardan biri olarak biliniyor. Ülkemizde “İnce hastalık” adıyla da bilinen tüberküloz, solunum yoluyla kolayca bulaşabiliyor. Verem ( Tüberküloz) tanısı modern yöntemlerle tanısı konabiliyor. Tüberküloz solunum yoluyla alındığı için en sık akciğerlerde hastalık yapar, ama bunun dışında vücudun diğer bütün organlarında tüberküloz hastalığına yol açabilmektedir. 50 yıldır tedavisinin mümkün olmasına ve üstelik korunabilir bir hastalık olmasına karşın, hâlâ dünyada en yaygın ve ölümcül bulaşıcı hastalıklardan biri olmaya devam etmekte ve yılda üç milyonu aşkın kişi verem nedeniyle kaybedilmektedir. İşte bu yüzden Verem hastalığına dikkat çekmek için ve insanları bilinçlendirmek amacıyla Sağlık Bakanlığı her yıl Ocak ayının ilk haftasını Veremle Savaş Eğitimi Haftası ilan edilmiştir.

Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası

Sağlık Bakanlığı, hava yoluyla bulaşan ve akciğerler başta olmak üzere tüm organları tutabilen verem (tüberküloz) hastalığı ile ilgili toplumun bilgilendirilmesi ve bu hastalığa karşı toplumun bütün kesimlerinin dikkatinin çekilmesi amacıyla her yıl Ocak ayının ilk Pazar günü ile başlayan hafta “Verem Eğitim ve Propaganda Haftası” olarak belirlemiş bulunuyor. Bu yıl 7-13 Ocak 2018 tarihleri arasında 71. Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası etkinlikleri ile toplumsal farkındalık çalışmaları yapılacak.

EDİRNE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ‘’VEREM SAVAŞ HAFTASI’’ AÇIKLAMASI

Edirne Sağlık Müdürlüğü'nce, verem hastalığının dünya genelinde önemli bir sağlık problemi olduğu bildirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Verem Eğitimi ve Propaganda Haftası'nın, 7-13 Ocak tarihinde gerçekleştiği belirtildi.

Verem hastalığının, dünya genelinde önemli bir sağlık problemi olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Dünya nüfusunun yaklaşık dörtte biri verem mikrobu ile enfektedir. Bu insanların yüzde 10’unda yaşamlarının bir döneminde verem hastalığının ortaya çıkacağı düşünülmektedir. Tüberküloz erkeklerde kadınlardan daha sık görülmekte ve çoğunlukla ekonomik olarak üretken yaş grubundaki erişkinleri tutmaktadır. Dünya Sağlık Örgütünün 'Küresel Tüberküloz 2016' raporuna göre, dünya genelinde tüberküloz görülme sıklığı düşmekte ve tüberkülozdan ölümler azalmaktadır. Buna rağmen küresel tüberküloz yükü halen çok yüksektir. Rapora göre dünya genelinde 2016 yılında 10,4 milyon yeni tüberküloz hastası ortaya çıkmıştır. Bunların yüzde 90’ı erişkin, yüzde 10’u çocuktur ve yüzde 65’i erkek, yüzde 35’i kadındır. Tüberküloz, dünya genelinde en çok ölüme yol açan 10 nedenden birisidir. 2016’da 1,7 milyon insan tüberkülozdan hayatını kaybetmiştir."

VEREM HASTALIĞI

İnsanlardan insanlara, hayvanlardan insanlara geçen bulaşıcı ve öldürücü bir hastalık olan vereme, halk arasında “ince hastalık” denir. Tıptaki adı, “TÜBERKÜLOZ”dur. Mikrobunu, bir Alman doktor olan “ROBERT KOCH” bulmuştur. Bu yüzden verem mikrobuna “Koch Basili” denir.

Verem mikropları, zayıf insan vücuduna kolaylıkla yerleşir. Kısa sürede vücutta yayılır. İnsan sağlığını tehlikeye sokar. Verem hastalığı, vücutta ilerlemiş duruma geldikten sonra tedavisi çok güç yapılır. İleri vakalarda tedavi de iyi sonuç vermez.

Önemli olan, hastalığa yakalanmamak için zamanında tedbir almaktır. Dünyada ve yurdumuzda yeni doğan çocuklara BCG verem aşısı yapılmaktadır. Bu aşı, veremi kökünden kazıyan en sağlıklı ve güvenilir yoldur. Verem savaş Dispanserleri ve ekipleri yurdumuzda geniş bir tarama ve savaş kampanyası açmıştır. Köy köy dolaşan sağlık ekipleri, vatandaşları kontroldan geçirmiş, aşılarını yapmış, gereken tedavi yollarını titizlikle gerçekleştirmiştir. Okullarımız bu çalışmaların en disiplinli yapıldığı yerlerdir. Yurdumuzun her tarafında yapılan verem savaş çalışmaları iyi sonuçlarını vermiştir.

Verem hastalığı, kişiden çok toplumun hastalığı yani bulaşıcı ve çabuk yayılan bir hastalıktır. Dünyada ve yurdumuzda en çok görüleni Akciğer Tüberkülozudur. Verem hastalığı, zamanında anlaşılır ve tedbir alınırsa, tedavisi çok kolay olan bir hastalıktır. Şüphe duyulduğu zaman hemen bir sağlık kuruluşuna, Verem Savaş Dispanserlerine, doktora başvurmalıyız. Verem hastalığının belirtileri şunlardır:

1. Geceleri terleme ve ateşin yükselmesi.

2. Kesik kesik öksürükler. Balgam çıkarmak. Balgamda kan görülmesi.

3. Halsizlik, yorgunluk ve belirgin görüntülerdir.

Verem hastalığını ve mikrobunu iyi tanımak, korunmamızı daha bilinçli duruma getirir. Hastalığa karşı gerekli önlemleri zamanında almamızı sağlar.

İnsanlara en faydalı ve yakın olan ineklerimizin sütünden verem hastalığının kolaylıkla insanlara geçtiğini unutmayalım. O halde hayvanlarımızın özellikle ineklerimizin sağlıklı olması, veremle savaş zincirinin bir halkasıdır. Sütleri kaynatmadan içmeyelim. Pastörize edilmiş sütler, çok sağlıklı ve besleyicidir.

Verem hastalığına yakalanmak istemiyorsak ki hepimizin tek amacı budur. Şunları unutmayalım:

a. Daima temiz havalı yerlerde bulunalım.

b. Soğuklardan korunalım.

c. Dengeli beslenelim. Vücudumuzu devamlı güçlü yapalım.

ç. Verem Savaş taramalarına ve BCG aşı kampanyasına severek katılalım. Çevremizdekilerin katılmasını sağlayalım.

d. Erken teşhisin en büyük kurtarıcı olduğunu unutmayalım.

e. Sigara, içki, kumar gibi kötü alışkanlıklar verem hastalığını vücudumuza çağıran en büyük düşmanlardır. Bu düşmanlarla da savaşalım, yanımıza uğratmayalım.

Biz güçlü, bilgili ve bilinçli olduğumuz sürece, verem ve diğer hastalıklar ortadan kalkar. Bütün insanlık sağlıklı mutlu bir hayata kavuşur.

Verem Haftası Şiirleri

VEREM HAFTASI

Çok sıhhatli olmalı,

Veremle savaş için,

Hep neşeyle dolmalı,

Veremle savaş için.

Temiz hava almalı,

Tabiata dalmalı,

İyi gıda bulmalı,

Veremle savaş için.

Mikrobundan kaçmalı,

Pencereyi açmalı,

Eve ışık saçmalı,

Veremle savaş için.

Ne söz dinler, ne de saz,

Yemeğe etmemeli naz.

Bundan iyi şey olmaz,

Veremle savaş için.

Güzin Kaytanlı

Verem Hastalığı

Ciğerleri kemirir,

Halsizlikle belirir,

İnsana acı verir,

Şu verem hastalığı.

Çabucacık bulaşır,

Hastalar mikrop taşır,

Öldürmeye uğraşır,

Şu verem hastalığı.

Zayıf halini kollar,

Aşın yoksa yakalar,

Yavaş yavaş hırpalar,

Şu verem hastalığı.

Temiz hava alırsan,

Beslenmeni yaparsan,

Kaçar, sağlam olursan,

Şu verem hastalığı.

Hasan ŞEN

VEREM SAVAŞ HAFTASI

Verem sağlığımızın;

Amansız düşmanıdır.

Ondan korunmak için,

İyi tanımalıdır.

Vücutta pusu kurup,

Zayıf anları kollar.

Çabucak yayılırlar,

Vücutta bu mikroplar.

İçki kumardan kaçıp,

İyi besin almalı.

Temiz hava, güneşten,

Bol bol yararlanmalı.

BCG aşısını,

Herkes yaptırmalıdır.

Vereme karşı her an,

Önlemler almalıdır.

“Verem Savaş Haftası”

Bu amaçla kutlanır.

Bilgi uyarılarla,

Herkes veremi tanır.

VEREMLE SAVAŞ

Karar verdik ulusça

Veremi yok etmeye

O da tam sıtma gibi

Yüz tutuyor bitmeye.

Sayısız dernek kurduk

Yurt içinde her yana

Aşılarla saldırdık

Verem denen düşmana.

Gözlerimiz açıldı,

Artık millet uyandı

Köy, kasaba her bucak,

Ne güzel aydınlandı.

Yıkacağız yakında

Gizli kalelerini

Karar verdik, and içtik

Yok etmeye veremi.

İ.Hakkı SUNAT

VEREM HAFTASI

Çok sağlıklı olmalı,

Veremle savaş için.

Hep neşeyle dolmalı,

Veremle savaş için.

Temiz hava almalı,

Tabiata doymalı,

İyi gıda almalı,

Veremle savaş için.

Mikrobundan kaçmalı,

Pencereyi açmalı,

Eve ışık saçmalı,

Veremle savaş için.

Ne söz dinler ne de saz,

Bundan iyi şey olamaz.

Yemeğe etmemeli naz,

Veremle savaş için.

Güzin KAYTANLI

VEREMDEN KORKMA

Doğduğum gün yapılmış

Verem aşısı bana.

Okulda da yapıldı

Büyüyünce koluma.

Gençlere, yaşlılara

Sezdirmeden sokulur,

Bir fırsatını gözler,

İnsanı yere vurur.

Neden korkacakmışım

O çirkin hastalıktan,

Kurallara uyarsam

Geçmez bile yanımdan.

Günümüzde ilaçlar

Veremi engelliyor,

Doktorlar sabah akşam;

Veremden korkma! diyor.

Korkmuyorum veremden,

Çünkü aşılıyım ben,

Sen de aşılan kardeş,

Sen de canavarı yen.

Sait KIRKGÖZLÜ

VEREM

Artık yeter yaptığın,

Zavallı insanlara!

Bize yaslar tutturdun,

Yıllarca kara kara.

Ne tükenmez mikrobun,

Ne bitmez neslin varmış!

Yüzyıllar soyun sopun,

Köşe bucağı sarmış.

Fakat şimdi savaş var,

Her gün verem savaşı,

Başın kopsun canavar,

Ezeceğiz o başı.

VEREM SAVAŞI

Görebilsem milletimi verem için savaşta,

Her gönülde aynı gaye, aynı fikir her yaşta,

Birleşerek ”Verem” denen canavara saldırsak,

Ocaklardan, yuvalardan vücudunu kaldırsak…

Genç,ihtiyar,kadın,erkek hep seferber,hep tatlı,

Olabilsek bütün millet, demir gibi sıhhatli…

Ümitlerin, gecelerden şafakları bir atsa,

Hastaneler, dispanserler kapısını kapatsa,

Rengi soluk benizlere, çehrelere kan gelse,

Vatanımdan; hayat,sıhhat,gürbüz nesil yükselse.

İnleyenler yataklardan kalksa bir gün gülerek,

Şakaklardan,dudaklardan,git artık soluk renk…

Her gönülde aynı fikir,aynı gaye her başta,

Görebilsem milletimi verem için savaşta.