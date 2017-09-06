Yanlış ayakkabı seçimi 'stres kırığı' yapıyor

Stres kırığı, tekrarlayan küçük yaralanmalarla kemikteki yorgunluğa bağlı bir kırık oluşumudur. Bildiğimiz kırık gibi ani bir zorlanmayla oluşmaz, zaman içinde küçük travmaların birikmesiyle kemikte bir zayıflık noktası bulması ve bu noktada bir çatlak oluşturmasıyla meydana gelir. En sık görüldüğü yerler; ayak tarak kemikleri, ayak bileği ve kaval kemiğidir. Özellikle tarak kemiklerinde stres kırıklarına çok fazla rastlanır.

DOĞRU AYAKKABI SEÇİMİ ÖNEMLİ

Stres kırığının en önemli nedenlerinden biri yanlış ayakkabı seçimidir. Uygun olmayan ayakkabı ile yapılmış olan sporlarda ayağa binen yük çok fazla olacağı için stres kırığı oluşabilir. Topuklu ayakkabı ile ayakta fazla duran ve yürümek zorunda kalan kadınlarda da stres kırıkları meydana gelebilir. Uygun adım yürüyen askerlerde, spor yapımında bir anda aktiviteyi artıran sporcularda, orta yaşlı bireylerde daha sık görülür. Kemik erimesi olan kişilerde de rastlanabilir. Özellikle osteoporozu fazla olan kortizon kullanan hastalarda uzun yürüyüşler sonrasında ayakta stres kırığıyla karşılaşılabilir.

CİDDİYE ALIN YOKSA...

Stres kırığının tedavisi için öncelikle travmaya neden olan aktiviteden uzaklaşılması gerekir. Diğer yandan ayakta içe basma, dışa basma ve düztabanlık gibi basış bozuklukları varsa bu da kemiklere fazla yük bindireceği için stres kırığına neden olabilir. Basış bozukluğu olan kişi özel tabanlıklar ile ayakkabı giymelidir. Bunlara rağmen düzelme olmuyorsa ve ağrı fazla ise bölgeyi alçıya almak ya da alçı botlarıyla hareketsizlik sağlanarak kaynama sağlanabilir. Tedavi edilmezse zayıf nokta giderek büyür ve ağrısı artar. İlerleyen dönemde kolay kırılabilir hale gelir.

İNATÇI KIRIKLAR NASIL TEDAVİ EDİLİR?

İyileşme konusunda inatçı stres kırıklarında farklı destek tedavileri de gerekebilir:

- ESWT adı verilen şok dalgası tedavisi ile ses dalgaları o bölgeyi uyarır ve iyileşme sağlanabilir.

- PRP enjeksiyonu ile o bölgedeki kırığın iyileşmesini hızlandırabilir.

- Kök hücre tedavisi ile kalçadan alınan kemik iliği stres kırığı bölgesine enjeksiyon yapılarak iyileştirme hızlandırılabilir.

- Ayakta 5. parmaktaki John’s kırığı adı verilen stres kırıkları çok zor iyileşir. Genelde basketbolcu ve futbolcularda görülür. Böyle durumlarda cerrahi müdahale yapılarak tedavi edilir.