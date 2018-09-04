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Yaş ilerledikçe diş rengi değişiyor

Diş Hekimi Dr. Çağdaş Kışlaoğlu, “Diş rengi ten rengi gibidir kişiden kişiye değişebilir.

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Diş rengi aynı zamanda ten rengi ile de doğru orantılıdır. Yaş ilerledikçe kişide vücutta deformasyonlar meydana geldiği gibi dişte de çatlaklar, sararmalar, aşınmalar ya da kısalmalar meydana gelir. Bu nedenle dişlerimizi çay, kahve ve sigara gibi kötü etkenlerden uzak tutmamız gerekir. Dişlerimize ne kadar iyi bakarsak yaşlı bir birey olduğumuzda sağlıklı dişlere sahip olabiliriz” açıklamasında bulundu. 

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