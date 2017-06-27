Yaz tatiline çıkacakların dikkat etmesi gerekenler

Sıcak yaz günleriyle birlikte tatil planları da yapılmaya başlanıyor. Tatil beldelerinde ve yazlık bölgelerde denizin, güneşin ve keyifli akşamların tadını çıkaranlar için sıcak havalarla birlikte gelen sağlık sorunları tatil keyfine limon sıkabiliyor. Özellikle sıcak havalarda, kalp-damar, diyabet, yüksek tansiyon gibi sağlık problemleri yaşayanlar, yaşlılar, bebekler ve hamileler risk grubunu oluşturuyor. Sabri Ülker Vakfı, sağlıklı bir yaz tatili için dikkat edilmesi gereken noktaları şöyle anlatıyor.

Bol sıvı tüketilmelisiniz

Sıcak havalarda terleme ile vücut daha fazla su ve mineral kaybeder. Bu nedenle günde en az 2-2.5 litre su tüketmeye dikkat edin. Mineral kaybını dengeleyebilmek için ayran, kefir, maden suyu, taze sıkılmış meyve suları, smoothie'ler veya aromalandırılmış sulardan yararlanabilirsiniz. Karpuz, kavun, çilek, şeftali, kayısı kiraz gibi su içeriği yüksek meyveler hem iyi birer antioksidandır hem de sıvı ihtiyacınızı gidermeye yardımcı olur.

Seyahate çıkarken rahat kıyafetler tercih edilmeli ve açıkta satılan gıdalara dikkat etmelisiniz

Uçak seyahatlerinde bol ve rahat kıyafetler tercih edin. Saat farkı fazla olan yerlere seyahat ediyorsanız jet lag problemi yaşamamak için seyahat öncesinde yeterli uyuduğunuzdan ve sıvı aldığınızdan emin olun. Seyahat ederken hijyeninden emin olmadığınız yerlerde çiğ meyve ve sebze, açıkta satılan dondurma gibi ürünleri tüketmeyin. Otellerde açık büfelerin cazibesine kapılmayın. Hem kilo yönetimi hem de sindirim sisteminizin sağlığı için zeytinyağlı sebzeler, haşlama veya ızgara etler, yoğurt ve salataların yanı sıra ağır tatlılar yerine dondurma veya meyveli tatlıları tercih edin.

10.00-16.00 arası güneşten korunun

Doktorun teşhis ettiği herhangi bir hastalığınız varsa ya da hamileyseniz güneş ışınlarının yoğun olduğu 10.00-16.00 saatleri arasında güneşe doğrudan maruz kalmamaya özen gösterin. Bebek ve çocukların da bu saatlerde güneş ışığına maruz kalmasına izin vermeyin. Egzersiz yapıyorsanız; sıcaklığın gün içine göre daha düşük olduğu sabahın erken saatlerini ya da akşam saatlerini tercih edebilirsiniz. Geceleri uyumakta zorlanıyorsanız ılık bir duş sıcak havalarla daha kolay baş etmenize yardımcı olabilir.

Bu belirtilere dikkat edilmeli

Birçok sağlık sorunu ortaya çıkmadan önce farklı belirtilerle kendini gösterir. Eğer dikkati davranır ve bu belirtiler görüldüğünde bir uzmana ve sağlık kuruluşuna danışırsanız sağlık sorunları büyümeden önlenebilir. Su kaybının temel belirtileri ağız kuruluğu, yorgunluk, koyu sarı renkli idrardır. Böyle bir durumda sıvı alımınızı artırmanız gerekir. Yaz aylarında sıkça rastlanan kramplar ise özellikle bacak kaslarında meydana gelen ani kasılmalarla kendini belli eder. Bu durumda daha fazla su alıp kavun, patates, kayısı gibi potasyumdan zengin besinleri tüketebilir, kramp oluşumunu önleyebilirsiniz.

Çok ciddi sonuçlar doğurabilen sıcak çarpmasının belirtileri arasında kuru, sıcak ve kızarmış cilt, terlemenin azalması, nefes darlığı, nöbet, nabzın hızlanması sayılabilir. Ölüme kadar gidebilen zehirlenme vakaları ise ishal, kusma, baş ağrısı, ağız kuruluğu, halsizlik, sıvı kaybı, hızlı nabız gibi belirtilerle ortaya çıkar. Her iki durumda da vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna ya da hekime danışmak gerekir.