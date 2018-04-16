Yerli tıbbı cihaz üretimi için işbirliği

Türkiye savunma sanayiinin önemli şirketlerinden ASELSAN ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı TÜSEB, biyoteknoloji ve tıbbi cihazların yerlileştirilmesi için işbirliği protokolü imzaladı. ASELSAN’ın tecrübeleriyle TÜSEB’in birikimlerini birleştireceğiz diyen Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş “Amacımız sağlık cihazlarının Türkiye’de üretilmesidir” şeklinde konuştu.

ASELSAN Genel Müdürü Faik Eken, “ASELSAN olarak savunma sanayide oluşturduğumuz teknolojik birikimi başka alanlarda da ülkemizin ihtiyaç duyduğu konularda kullanmak için yoğun faaliyet içerisindeyiz” şeklinde konuştu. TÜSEB Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ise “ASELSAN’ın altyapısı ve TÜSEB’in bilgi birikimini birleştirerek geleceğin teknolojisini şimdiden hazırlamaya başlayacağız” dedi.