Yeşil çay faydaları nelerdir zayıflatır mı Yeşil çay nasıl demlenir yapılışı nasıldır? Hem sağlıklı hem zayıf kalmak isteyenler Yeşil çayın faydasını, besin değerini ve zayıflatıp zayıflatmadığını merak ediyor. Vatandaşlar internet üzerinden yeşil çay nasıl yapılır ve demlenir sorusuna yanıt arıyor. İşte bu haberimizde mucizevi yeşil çayın nasıl yapıldığını zararlarını ve yararlarını ayrıntılı olarak derledik. Aşağıda yeşil çayın sağlığımıza olan faydaları listelenmiştir. Yeşil çay geleneksel Çin ve Hint tıbbında yaraları iyileştirmek, sindirime yardımcı olmak, kalp ve akıl sağlığını geliştirmek ve vücut ısısını düzenlemek için kullanılmıştır. Yakın zamandaki çalışmalar yeşil çayın potansiyel olarak kilo kaybından karaciğer bozukluklarına, tip 2 diyabet ve Alzheimer hastalığına kadar her konuda olumlu etkileri olduğunu ortaya çıkarmışlardır. Araştırmacılar, yeşil çayın kanser üzerindeki olumlu etkilerinin içerisinde yer alan yüksek polifenol seviyesinin olduğuna inanıyorlar. Bununla birlikte çayın kanserli hücrelerle etkileşime giren kesin bir mekanizma olduğu da bilinmiyor. Yapılan araştırmalar sonucunda varılan sonuçlar doğrultusunda günde 2 veya 3 bardak yeşil çayın vücuttaki antioksidan seviyesini arttırarak kanseri önleyebileceğini ortaya çıkarmışlardır. Yeşil çay sadece kısa vadede beyin fonksiyonlarını iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda beyninizi yaşlılıkta da koruyabilir.

Yeşil Çay Nedir?

Camellia sinensis adı verilen bitkinin yapraklarından elde edilen yeşil çay dünyanın en şifalı bitkileri arasında gösterilmektedir. Aynı bitki ile siyah çay da üretiliyor olmasına rağmen iki çay türünün oksijen tepkimeleri farkından kaynaklı kafein ve antioksidan içerik oranı farklıdır. Yeşil çayın üretimi için bitki yaprakları hızlıca toplanıp aynı hızla kurutulur ancak yeşil çayda oksitlenmeye zaman verilir ve kurutma işlemi nispeten çok daha uzun sürer. Siyah çayın faydaları her ne kadar oldukça önemli olsa da yeşil çayın tüketimi çok daha az riskli ve çok daha etkili olmaktadır.

İlk keşfedildiği senelerde bünyenin bağışıklık sistemi için adeta bir ilaç etkisi gösterdiği gözlemlenen yeşil çayın diş sağlığından kalp sağlığına, kanseri önlemeden yağ yakmaya birçok alan ve konuda sayısız faydası mevcut.

Yeşil Çay Çeşitleri

Japon yeşil çayı ve Çin yeşil çayı olarak ikiye ayrılan bu bitkinin aslında toplamda ondan fazla türü mevcuttur. Bu temel yeşil çay türleri alt dallarına ayrılarak matcha, sencha gibi aşina olduğumuz dallara ayrılan bu çayların tatları arasında tüketici görüşlerine göre belirgin bir fark yoktur. Ayrıca piyasada yasemin gibi farklı bitkilerin yeşil çay ile harmanlanarak satılan versiyonları mevcuttur.

Yeşil Çayın Hazırlanması

Klasik çay demleme yöntemi ile hazırlanan yeşil çayın demlenmesinde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar mevcuttur. Bir fincan yeşil çay için kaynadıktan sonra beş dakika bekletilmiş su içerisine bir çay kaşığı yeşil çay ilave edilmeli ve iki dakika kadar beklenmelidir. Ilık olarak tüketilmesi gereken bu çayın tadını kullanılan suyun kalitesi de etkilemektedir. Beklemiş, fazla demlenmiş ya da rengi değişmiş çay tüketmek ise faydadan ziyade zarara yol açmaktadır. Yeşil çay alırken kapalı paketler yerine güvenilir aktarlarda açık satılan mahsulleri tercih etmek de daha çok fayda almanızı sağlar.

Yeşil Çayın Faydaları

Tüm uzmanların ortak bir görüş olarak yoğun antioksidan içerikli olduğunu belirttiği yeşil çayın faydaları için, saymakla bitmiyor, denebilir. Birçok farklı hastalık için önleyici ve tedavi edici etki sağlarken birçok organ ve sistemi de daha sağlıklı kıldığı bilinmektedir.

Yağ yakıcıdır

Öncelikle yağ yakımı konusundaki faydalarına dikkat çekilen yeşil çayın doğru beslenmeye dikkat edildiği takdirde bel çevresinde incelmeyi desteklediği kanıtlanmıştır. Kateşin adı verilen güçlü antioksidan içeriğiyse DNA yapısını korur ve farklı kanser türleri üzerinde önleyici etki gösterir. Yine bu antioksidanlar kan pıhtılaşmasını engeller ve serbest radikalleri vücuttan uzaklaştırır.

Yüksek tansiyona neden olan ve böbrek tarafından salgılanan bir enzim olan anjiyotensin ise yeşil çay sayesinde düşebilir. Kan basıncını azalttığı için yeşil çayın inme ve kalp krizi riskini de azaltması sağlanır. Damar tıkanıklığına sebep olan LDL isimli kötü kolesterolün düşmesini sağlaması da yeşil çayın yararları arasında yer alan bir diğer özelliğidir.

Sindirim Sağlığını Teşvik Ediyor

Yeşil çaydaki antioksidanlar sindirim sağlığını artırabilir. Yeşil çayda bulunan yararlı bileşenler sindirim enzimlerinin aktivitesini hızlandırır. Bu durum sonucunda sindirim sistemi hızlanır ve kabızlık sorunu ile karşı karşıya kalınmaz.

Ağız sağlığında etkilidir

Ağız sağlığı için de faydaları bulunan yeşil çay, diş plaklarını önler, ağız içinde antibakteriyel etki sağlar. Diş eti hastalıklarından koruyan çayımız, aynı zamanda vücuttan fazla ödemi idrar yoluyla uzaklaştırır. Genel psikoloji üzerinde de etki sağlayan yeşil çayın stresle savaştığı, böylece kanseri ikincil olarak da engellediği ve daha rahat bir uyku sağladığı bilinmektedir.

Pamuk yardımı ile cilde uygulandığında iyi bir temizleyici ve gençleştirici görevi gören yeşil çayı kış aylarında tüketmek ise içeriğindeki C vitamini sayesinde soğuk algınlığına karşı bağışıklığı arttırır.

Yeşil Çayın Yan Etkileri

Yüksek tansiyon hastaları, kalp rahatsızlığı olanlar, hamileler, kronik böbrek ve karaciğer sorunları yaşayanlar yeşil çay tüketmekten kaçınmalıdır. Kan basıncını direkt ilişkilendiren bu durumlarda yeşil çay gibi kan basıncında etkili bir içeceği tüketmek için doktora danışmak şarttır. Aşırı tüketilmesi halinde sağlıklı bireylerde sinir, çarpıntı ve uykusuzluk yapabilmesiyse yeşil çayın zararları arasında gösterilebilir.

Yeşil çay yaprakları ile demleme

Malzemeler

Yaprak halinde yeşil çay

Bir bardak içme suyu

2 adet fesleğen yaprağı

Bal ve limon

Nasıl yapılır?

1. adım: İlk olarak ne kadar yeşilçay hazırlamak istediğinizi belirleyin. 1 bardak suya 1 çay kaşığı yeşil çay yeterli olacaktır.

2. adım: İstediğiniz miktarda yeşil çayı bir süzgecin içerisine koyun. Suyu kaynama noktasına gelinceye kadar kaynatın. Ancak tam olarak kaynamasına izin vermeyin.

3. adım: Su kaynama soktasına geldiğinde içerisinde fesleğen yaprağını dilediğiniz kadar bal ve limonu ekleyip tüketebilirsiniz.

Toz yeşil çay nasıl demlenir?

1 bardak su

1 çay kaşığı toz yeşil çay

Nasıl demlenir?

Bir bardak suyu ve yeşil çayı bir cezvenin içesine koyarak 4-5 dk boyunca kaynama noktasına gelmeden ısıtın. Daha sonra ocaktan alın. Ilındığında içerisine bal ve limon ekleyip tüketebilirsiniz.