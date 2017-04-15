Yorgun olmanızın şaşırtıcı nedeni!

Yorgun olmanızın tek nedeni uykusuzluk değildir, farkında olmadan yaptığınız veya yapmadığınız basit şeylerden dolayı kendinizi yorgun hissediyor olabilirsiniz. İşte yorgun hissetmenize neden olan şaşırtıcı nedenler...

Egzersizi Atlamak

Yapılan araştırmalara göre yorgun olduğu için egzersiz yapmayı ihmal eden insanlarda yorgun olsa dahi egzersiz yapanlara oranla daha fazla halsizlik şikâyeti gözlemlenmiş bu yüzden giyin spor ayakkabılarınızı ve kısa da olsa bir yürüyüşe çıkın. Düzenli ve disiplinli bir şekilde yapmaya devam ederseniz kendinizi çok daha enerjik hissedebilirsiniz.

Yeterince Su Tüketmemek

Su tüketimi yeterli seviyede değilse vücudunuzda oluşan su kaybıyla ortaya çıkabilecek problemler arasında halsizlik başı çekmektedir. Diğer problemler arasında baş ağrısı, ödem ve hazımsızlık gibi şikâyetler yer alır.

Yeterli Seviyede Demir Tüketmemek

Demir eksikliği belirtileri arasında yer alan halsizlik özellikle ilerleyen seviyelerde ortaya çıkan anemi rahatsızlığıyla pekişir. Bunun nedeni kanda taşınan oksijen miktarının azalmasıdır. Bu yüzden demir yönünden zengin olan barbunya, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler, fındık ve fıstık gibi gıdaları tüketmeyi ihmal etmeyin.

Mükemmeliyetçilik

Hayatınızda hiçbir hataya tahammül edemiyor, başarmak adına yüksek hedefler koyuyor, her küçük problemi gözünüzde büyütüp kendinizi strese sokuyorsanız işte sürekli yorgun hissetmenizin bir diğer nedeni de budur. Mükemmel olmak adına zihninizi yormayı bırakın unutmayın mükemmel insan diye bir örnek yoktur.

Endişeli Olmak

Henüz yaşamadığınız sıkıntıları, sorunları veya oluşabilecek problemleri şimdiden düşünüyor ve olasılıkları hakkında düşünüp sürekli endişe ediyorsanız işte bir diğer yorgunluk sebebi de budur.

Kahvaltıyı Atlamak

Gün içerisinde enerjinizi ve motivasyonunuzu yüksek tutacak olan en önemli öğün kahvaltıdır. Eğer diyet yaptığınız için veya zaman bulamadığınız için kahvaltıyı atlıyorsanız kendinizi halsiz hissetmeniz kaçınılmaz olacaktır.

Fast-Food Yiyecekler

Eğer öğünlerinizde fast-food ağırlıklı besinler tercih ediyorsanız bu besinler genel olarak basit karbonhidratlar, şeker ve yağ gibi kısa süreli enerji veren maddelerden oluşurlar. Bu nedenle bu yiyecekleri tükettikten kısa bir süre sonra kendinizi tekrar aç ve yorgun hissederseniz.

Hayır Diyememek

İnsanları memnun etmek adına sürekli olarak kendinizden ödün veriyorsanız hayır demeyi öğrenmenizin vakti gelmiş demektir. Sürekli etrafınızdaki insanları düşünerek yaşamanız sizleri hem mutsuz edecektir hem de enerjinizi düşürecektir.

Uyku Öncesi Alkol

Uyku problemleri yaşadığı için kendisini sabahları yorgun hisseden insanlara alkol tavsiye etmek doğru olmaz çünkü kısa süreli rahatlama hissi sağlasa da vücutta su kaybına yol açan alkol uyku saatinden en az 3 önce bırakılmış olmalıdır.

Kafein Eksikliği

Kahve ve çayın faydaları hep tartışılmıştır ancak kafein eksikliğinin konsantrasyon problemleri, halsizlik ve enerji kaybına yol açtığını birçok araştırma desteklemektedir. Bu yüzden günde 2 veya 3 bardak kahve içerek yorgunluk hissini önleyebilirsiniz.