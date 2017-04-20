Yüksek tansiyon doğum kusurunu artırıyor

Doktorların yaptığı yeni araştırma, daha önce sanıldığı gibi hamilelikte erken dönemde alınan tansiyon dengeleyici ilaçların değil, yüksek tansiyonun doğum kusuruna neden olduğunu ortaya koydu.

Kadınların, gebeliğin ilerlemiş aşamalarında tansiyon ilaçlarından uzak durmaları gerektiği biliniyordu. Ancak, gebeliğin ilk üç ayında bu ilaçların kullanılmasının zararlı olup olmadığı kesinleşmemişti.

Daha kapsamlı olan yeni araştırmada, doğum kusuru riskini ilaçların değil yüksek tansiyonun artırdığı saptandı.

California'daki Kaiser Permanente'den Dr. De-Kun Li ve ekibinin yaptığı araştırma, 1995'den 2008'e kadar doğum yapmış 460 bin kadın ve bebeklerini kapsıyor.

Araştırmayla ilgili açıklama yapan İngiltere Royal College uzmanı Dr. James Walker, sonuçların, gebeliğin en erken dönemlerinde alınan ilaçların doğum kusurlarını artırmadığı yönünde olduğunu kaydetti.