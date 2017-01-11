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Yürümez demişlerdi öyle bir şeyle iyileşti ki

Hayatı boyunca yürüyemeyeceği söylenen 2 yaşındaki çocuk vitaminlerle yeniden yürümeye başlayınca doktorları şaşırttı.

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Tedavisi olmayan mitokondrial hastalıktan dolayı ana organları çalışmayan 2 yaşındaki Taylor Davison, iyileşerek doktorları şaşırttı. Habere göre doktorlar, erken yaşta öleceğini söyledikleri Taylor'ın tekerlekli sandalyeye bağlı kalmasını bekliyordu. Ancak genetik test, sadece B7 vitamini eksikliği olduğunu ortaya çıkarınca küçük çocuk sadece gerekli vitaminlere alarak iyileşti.

Ailesi, semptomların bir anda ortaya çıktığını ve Taylor'ın ayaktan duramamaya başladığını söyledi. Hastaneye gittiklerinde küçük çocuk titriyordu. Hastalığı yüzünden yürüyememeye ve yutamamaya başladı. Yapılan testler sonucunda mitokondrial hastalık olduğuna karar verildi ancak aile, böyle bir hastalığı daha önce duymamıştı. 

Neyse ki, ileri testler semptomları mitokondrial hastalıkla karıştırılan biyotin eksikliğine işaret ediyordu. Gerekli vitaminler verilince Taylor, semptomların birçoğundan kurtulabildi.

 

Kaynak:Pembe nar

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