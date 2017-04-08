Yutma güçlüğü kanser belirtisi olabilir

Günümüzde hemen her yaştaki insanlarda görülebilen yutma güçlüğünün, uzunca bir süre devam etmesinin ciddi sorunlara neden olabileceğini belirten Memorial Dicle Hastanesi'nde görevli Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Remzi Beştaş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada yutma güçlüğü anlamına gelen disfajinin, ağızdan alınan katı ya da sıvı gıdaların, ağızdan yemek borusuna ya da yemek borusundan mideye geçmesindeki zorluk anlamına geldiğini söyledi. Disfajinin, orofarangeal ya da özofageal olmak üzere iki grup altında toplandığına değinen Uzm. Dr. Beştaş, “Orofarangeal disfajinin en önemli nedenleri nörolojik ve kas hastalıkları iken özofageal disfaji de en sık nedenler yemek borusunu tıkayıcı hastalıklardır. Bunlar arasında da en sık neden reflü ve buna bağlı olarak meydana gelen darlıklardır. Yutma güçlüğünün önemli bir semptom olmasının nedeni altta yatan bir yemek borusu kanserinin belirtisi olmasıdır. Bu nedenle yutma güçlüğü dikkate alınmalı ve yutma güçlüğü olan hastaların mutlaka doktora başvurmaları gerekmektedir” dedi.



Yutma güçlüğünde kilo kaybına dikkat

Orofarangeal veya özofageal disfaji de tanının nedene göre değiştiğini aktaran Uzm. Dr. Beştaş, şunları söyledi:

“Orofarangeal disfaji de daha çok nörolojik testler ve radyolojik görüntülemeler yapılırken, özofageal disfaji de en önemli tanı aracı endoskopi görülmektedir. Endoskopi ile hem yemek borusundaki yutma güçlüğünün tanısı konulmaktadır, gerekirse de tedavisi yapılmaktadır. Bunun tedavisi altta yatan nedene göre değişiklik göstermektedir, bir kısım medikal tedavi ile bir kısım da endoskopi ile tedavi edilmektedir. Disfaji olan hastalarda, katı gıdalara karşı başta oluşmuş ise ve bu giderek artış gösterme eğilimindeyse, bununla beraber hastalarda kilo kaybı başlamışsa bu tür hastalarda yemek borusu kanserinin olma ihtimali çok yüksektir, bu şikayete sahip hastalar zaman kaybetmeden doktora başvurmalı ve gerekli testler yapılmalıdır.”