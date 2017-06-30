Yüzmenin vücut sağlığına 5 faydası

Kemiklere iyi geliyor

Eğer kemik iltihabı ya da kemikle ilgili bir rahatsızlığınız varsa doktorunuz size yüzmeyi önerecektir. Çünkü yüzme kaslar ve kemiklerin birbirine bağlanması konusunda oldukça etkili bir egzersiz çeşididir. Bu nedenle kemiklere ağırlık yapmadan kasların kuvvetlenmesini sağlayan yüzme bu gibi durumlar için oldukça önemlidir.

Kasları kuvvetlendiriyor

Kasları kuvvetlendirmek için her gün saatlerimizi spor salonlarında geçiriyoruz. Bunun nedeni her defasında farklı kas grupları üzerinde çalışmamız. Oysa yüzme aynı anda tüm kas gruplarını çalıştırdığından düzenli yapıldığında kaslar üzerinde çok daha iyi sonuçlar veriyor. Vücudun kemik yapısını serbest bırakarak sadece kas üzerinde etki eden yüzme bu sebeple de oldukça değerli.

Kalp sağlığınızı koruyor

Ağır sporlar kalp hastaları için tavsiye edilmeyen spor türleridir. Bu nedenle hareketsiz kalmaması gereken kalp hastaları nasıl spor yapacakları konusunda bir kafa karışıklığı içindedir. Yüzme kas gruplarını harekete geçirmenin ve enerji harcamanın en hafif ve etkili yollarından biridir. Bu nedenle kalp sağlığı için düzenli yüzmek iyi bir egzersizdir.

Astım hastalarına iyi geliyor

Aynı şekilde astım hastaları da salon sporları konusunda çekimser gruptandır. Ortam gereği buralarda spor yapamazlar. Oysa yüzme nefes alma hızını ve derinliğini geliştirdiğinden astım hastalarına oldukça yararlıdır. Yüzme sırasında harcanan efor tıkanmaya değil açılmaya neden olur.

Mutluluk veriyor

Yüzme sırasında harcanan efor nedeniyle vücuda fazla oksijen girer ve bu da beyin üzerinde olumlu etkiler yaratır. Fazla oksijen alan beynin algıları açılır ve zekâ gelişimi üzerinde de ciddi etkileri vardır. Bu sebeple beyne hücrelere verilen oksijen sayesinde kendinizi daha dinç ve daha mutlu hissedersiniz.