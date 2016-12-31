Zayıflarken hedef ‘mantıksız’ olsun

İngiltere’deki Nottingham Üniversitesi bilim insanları The Journal of Human Nutrition dergisinde yayınladıkları araştırmada, aşırı kilolu 24 bin kişinin verileri incelendi. Ocak 2016’da başlayan araştırmaya katılan deneklerin tamamı kilo vermek için diyet yaptığı açıklandı. Kendisine yüksek hedef koyan deneklerin, diğerlerine oranla ortalama yüzde 19 daha fazla kilo verdiği anlaşıldı. Hedefini küçük tutanların verdiği kilo ise bilim insanlarına göre daha az. İnsanların genelde yılbaşlarında kilo vermek için harekete geçtiğini söyleyen Amanda Avery, kilo vermede gerçekdışı ve hatta mantıksız gibi görünen hedeflerin başarı şansını yüksek tutmak için yeterli olduğunu belirtti. Uzmanlar araştırmanın kilo vermede konulan sınırların başarıyı engelleyebileceğini gösterdiğini söyledi. Amanda Avary, hedefi tutturmak için kişinin hırslı olması gerektiğini, başarı isteğinin zayıflamak isteyenleri en çok motive eden şeylerin başında geldiğini dile getirerek, “Eğer amacınız gerçekten ideal kilonuza ulaşmak ise bunun için daha fazla fedakarlık yaparsınız” dedi.

HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Makalede, aşırı kiloların yol açtığı sağlık sorunları nedeniyle zayıflamanın hayati öneme sahip olduğu tekrar altı çizilerek, vücut ağırlıklarının yüzde 27’sinden kurtulmak isteyen deneklerin diyet sonunda yüzde 19 kilo verdikleri açıklandı. Yüzde 16 ila 21 arasında kendisine hedef koyanlarda ise bu oran ise ortalama olarak yüzde 14’te kaldı. Kilosunun yüzde 10’unda kurtulmak isteyenlerde ise genelde bu hedefin aşılamadığı görüldü.