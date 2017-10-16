'Ayla'nın ön gösterimi yapıldı

Türkiye ve Güney Kore dostluğunun 60'ıncı yıldönümü sebebiyle Beyoğlu Belediyesi tarafından Grand Pera Emek Sahnesi'nde düzenlenen programda, 1950'de başlayan Kore Savaşı'na katılan Türk tugayındaki Astsubay Süleyman Dilbirliği'nin, Koreli bir kız çocuğuna, savaş süresince kendi çocuğu gibi bakmasının anlatıldığı "Ayla" filmi izlenime sunuldu.

Etkinliğe katılan Beyoğlu Belediyesi Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Türk Medeniyetinin en önemli mahsülünün Türkçe olduğunu belirterek, "Binlerce yılda Türkçe imbiğinden süzülen atasözlerimiz, deyimlerimiz muhteşemdir, görkemlidir ve bizim için etkileyici yaşam kadar gerçektir." dedi.

"Güney Kore ile kara gün dostuyuz"

Demircan, Türkiye ve Güney Kore dostluğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu dostluk Türkçe'nin şu iki deyimiyle özetlenebilir, 'Kara Gün Dostu Olmak'. Evet biz Güney Kore ile kara gün dostuyuz. Bu dostluğun içinde koca bir destan saklıdır. 'Yiğit Kavgada Belli Olur', evet biz birbirimizin yiğitliğine şahidiz. Sırt sırta, omuz omuza sadece düşmanla çarpışmadık. Sonsuza kadar sürecek bir kardeşlik kurduk. Bu sözde de binlerce yaşanmışlık gizlidir. Bundan yıllar evvel bu memleketin evlatları binlerce kilometreyi aşmış, zor durumda olan Kore halkına kara gününde dostluklarını cömertçe sunmuşlardır."

"Ayla" 27 Ekim'de vizyona girecek

Yönetmenliğini Can Ulkay'ın üstlendiği dram ve biyografi türündeki "Ayla" adlı film, 27 Ekim'de seyirciyle buluşacak.

Kore'de savaşmış Süleyman Dilbirliği'nin gerçek hikayesinden esinlenerek çekilen filmin senaryo uyarlamasını ise Yiğit Güralp gerçekleştirdi.

Filmin oyuncuları arasında Hacıoğlu ve Seol'un yanı sıra Çetin Tekindor, Lee Kyung-jin, Ali Atay, Taner Birsel, Mehmet Esen ve Murat Yıldırım yer alıyor.