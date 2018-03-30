Pelin Çift ile Yeşilçam Söyleşileri’ programının bu ayki konukları İzzet Günay ve Perihan Savaş oldu. Günay ve Savaş, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinlikte, hayatının bilinmeyen yönlerini ve sinema dünyasında yaşadıklarını anlattı. Türk sinemasının jönü İzzet Günay Yeşilçam’ın zorluklarına değinerek, “Bizim kuşağa yazık olmuş, harcanan, para kazanamamış bir kuşaktır. Şimdi bir diziden kazanılan parayı biz hayatımız boyu çektiğimiz 150-200 filmden kazanamadık. Çok kullanıldığımızı itiraf etmek isterim” dedi. Kamera karşına geçmeye 1981’de son verdiğini aktaran Günay, şöyle devam etti: ”Beyaz saçlarımla sadece bir yapımda rol aldım. Teklif geliyor ama seyirciyi mutlu edecek bir iş çıkmadı. Ben zaten öyle çok teklif bekleyen biri değilim. Bir film ya da dizi için çağırmak istiyorlar ama bizi gözlerinde büyütüyorlar. Kapris yapacağımızı düşünüyorlar.”

ŞİMDİ DAHA KOLAY

Etkinlikte söz alan diğer oyuncu Perihan Savaş ise “Sinemada gerçekten çok zor şartlar altında çalıştık. Şimdi karavanda saçımız makyajımız yapılıyor, kostümümüz geliyor, dinlenme imkanımız oluyor” dedi.