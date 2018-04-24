Diriliş Ertuğrul hayranlarına kötü haber! Sosyal medyadan duyurdular

<p> Dizinin resmi Twitter hesabından bu hafta yeni bölümün yayınlanmayacağı duyuruldu. Diriliş Ertuğrul`un yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?</p> <p> <img src=http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/04/24/240420182215534388645_3.jpg></p>
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