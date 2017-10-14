Hollanda'da 'Cingöz Recai' filminin galası yapıldı

Peyami Safa'nın aynı isimli eserinden uyarlanan "Cingöz Recai-Bir Efsanenin Dönüşü" filminin galası başkent Amsterdam'da yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Amsterdam Pathe Arena'daki galaya katılan filmin başrol oyuncuları Kenan İmirzalıoğlu, Meryem Uzerli, Musa Uzunlar, Boran Kuzum ve yapımcısı Hayri Aslan, gösterim öncesinde kırmızı halıda poz verdi.

Oyuncular, sinema sahnesinde yaptıkları konuşmada, filme gösterdikleri ilgiden dolayı seyircilere teşekkür etti.

Amsterdam Başkonsolosu Tolga Orkun, oyunculara birer buket hediye etti. Filmin yapımcısı ve oyuncuları, gösterimden önce seyircilerle öz çekim yaptı.

Kerem Deren ve Pınar Bulut'un senaryosunu yazdığı filmin konusu özetle şöyle:

"Cingöz Recai artık ailesi gibi olan bir soygun ekibine sahiptir. Yıllar sonra yeni bir soygun için harekete geçen 'iyiliksever hırsız', son soygunu kendi ekibiyle yapmayacaktır. Bunun için karanlık bir çeteye sızar ve bir teknoloji dehasının evini soymak için kılıktan kılığa girer. İşi için her türlü oyunu yapan Cingöz, kimsenin bilmediği gerçek hedefine yaklaşmaya başlar. Yıllardır aradığı, kişisel bir kin güttüğü 'Hayalet', artık ona nefesi kadar yakındır. Başkomiser Rıza da Cingöz'ün peşini bırakmaz."