Johannesburg'da 'Türk-Afrika Filmleri Günü' düzenlendi

Dün başlayan etkinlik kapsamında "Babam ve Oğlum", "Uzun Hikaye", "Aşk Tesadüfleri Sever", "120" gibi Türk filmleri Güney Afrikalı sinemaseverlerle buluştu.

Johannesburg YEE Program Koordinatörü Asım Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güney Afrikalı sanatseverlerin Türk filmlerine yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.

Etkinlikle Türkiye ile Güney Afrika toplumları arasındaki kültürel ve sanatsal ilişkilere katkı sağlanması ve iki toplumun birbirlerini daha yakından tanımasının hedeflendiğini dile getiren Öksüz, Türkçe öğrenen Güney Afrikalıların etkinlik sayesinde Türkçe pratik yapma imkanına sahip olduğunu kaydetti.

Türkçe öğrenen Güney Afrikalıları her ay bir Türk filmiyle buluşturacaklarını belirten Öksüz, gelecek aylarda "Unutursam Fısılda", "Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak" ve "Kelebeğin Rüyası" gibi filmlerin gösteriminin yapılacağını açıkladı.

Yıl sonuna kadar sürecek etkinlikte Afrika filmleri de gösterime sunulacak.