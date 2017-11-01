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Kazakistan'da 'Türk Filmleri Haftası' etkinliği başladı

Güney Kazakistan Eyaleti Valisi Tuymebayev, 'Türk filmlerini Kazakistan halkımızın beğenisine sunduk. Bu etkinliğe katılan arkadaşlarımıza dostlarımıza teşekkür ediyorum.' dedi.

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Kazakistan’ın Çimkent kentinde "Türk Filmleri Haftası” etkinliği başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Güney Kazakistan Valiliği'nin destekleriyle Avrasya Sivil Toplum İşbirliği Derneği tarafından bir alışveriş merkezinde yapılan etkinliğin açılış törenine, Kazakistan’ın eski Ankara Büyükelçisi ve Güney Kazakistan Eyaleti Valisi Canseyit Tuymebayev, Avrasya Sivil Toplum İş Birliği Derneği Başkanı İsmail Safi'nin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Tuymebayev, burada yaptığı konuşmada, etkinliğinin önemine dikkati çekerek, "Türk filmlerini Kazakistan halkınızı beğenisine sunduk. Bu etkinliğe katılan arkadaşlarımıza dostlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Safi de Çimkent'te bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirerek "Buraya aralarında sanatçı ve bilim adamlarının da bulunduğu 25 arkadaşımızla geldik. Onlarla birlikte bir hafta boyunca Türk sinemasını Kazak kardeşlerimize tanıtmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından "Bordo Bereliler: Suriye" filminin gösterimi yapıldı.

Türk Filmleri Haftası kapsamında, Doğuş İnşaat ve Atlas Global, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY), Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Yunus Emre Enstitüsü ve Karagöz Ajans’ın da katkı sağladığı sinema haftasında "Uzun Hikaye", "120", "Vesikalı Yarim", "Can", "Gözümün Nuru", "Son Mektup", "Somuncu Baba: Aşkın Sırrı" filmleri sinema severlerin beğenisine sunulacak.

Etkinlik pazar günü sona erecek.

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