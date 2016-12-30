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Rusya Tel Aviv Büyükelçisi hastaneye kaldırıldı

Rusya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Alexander Petroviç'in hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Petroviç, Tel Aviv'de bir lokantada akşam yemeği yedikten sonra hastaneye kaldırıldı. Büyükelçinin hastaneye kaldırılma nedeniyle ilgili bilgi verilmedi ancak yoğun bakıma alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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