Türk filmleri ABD'de görücüye çıkıyor

Kuzey Amerika'nın en önemli sinema etkinliklerinden olan 17. Boston Türk Film ve Müzik Festivali, 22 Mart-21 Nisan tarihlerinde Amerikalı sanatseverleri bir araya getirecek.

17. Boston Türk Film ve Müzik Festivali (BTFMF) film programı 22 Mart’ta Tayfun Pirselimoğlu’nun “Yol Kenarı” filmi ile başlayıp 8 Nisan’da Sıtkı Can Ulkay’ın yönettiği “Ayla” filmi ile sona erecek.

ABD'deki en eski Türk film festivallerinden birisi olan BTFMF, film gösterimlerinin ardından konserlerle 21 Nisan’a kadar devam edecek.

Birçok film ilk kez gösterilecek

Bu yıl 17’nci yaşını kutlayan ve Boston Globe da dahil olmak üzere bölgenin saygın kültür ve sanat ağırlıklı medyasında da yer verilen festival, kapsamlı programıyla çağdaş Türk sinemasının seçkin örneklerini ve yönetmenlerini bir kez daha Amerikalı seyirciyle buluşturacak.

Programda yer alan birçok filmin Kuzey Amerika veya Amerika ilk gösterimleri festival kapsamında gerçekleştirilecek.

Festival, perşembe günü Tayfun Pirselimoğlu’nun “Yol Kenarı” filminin Boston Güzel Sanatlar Müzesi’nde gösterimi ile başlayacak. Ardından müzede açılış resepsiyonu verilecek.

Festival programı, Fikret Reyhan'n "Sarı Sıcak", Ercan Kesal’ın "Fındıktan Sonra", Ferzan Özpetek’in "İstanbul Kırmızısı", Reha Erdem'in "Koca Dünya", Andaç Haznedaroğlu'nun "Misafir", Sıtkı Can Ulkay’ın "Ayla", Özgür Sevimli'nin "Murtaza", Sercan Sezgin'in "Nublu", Yılmaz Erdoğan’ın "Ekşi Elmalar", Ahmet Boyacıoğlu'nun "Paranın Kokusu", Fatih Akın’ın "Paramparça", Selçuk Aydemir’in "Ailecek Şaşkınız" ve Derviş Zaim'in "Rüya" adlı filmlerinden oluşuyor.

2018 "BTFF Türk Sinemasında Mükemmellik Ödülü" Ercan Kesal'a

Bu yıl 12. kez verilen "Boston Türk Film Festivali Türk Sinemasında Mükemmellik Ödülü"nün bu yılki sahibinin aktör, yazar, senarist ve yönetmen Ercan Kesal olduğu açıklandı.

Ercan Kesal’a ödülü, 22 Mart’da Boston Güzel Sanatlar Müzesi’nde “Yol Kenarı” filminin Kuzey Amerika ilk gösteriminden sonra düzenlenecek bir törenle takdim edilecek.

Festivalin Müzik programı

BTFMF film gösterimlerinden sonra seçkin konserlerden oluşan müzik programıyla devam edecek. Müzik programının ilk konserini 13 Nisan’da uluslararası üne sahip flüt sanatçısı ve besteci Burak Beşir verecek.

“Passion” adlı albümüyle Global Music Awards (GMA) tarafından 2017’de büyük başarı ödülüne layık görülen Burak Beşir, albümde 700’den fazla Hollywood filminin müziklerini yapan Amerikalı efsane flüt sanatçısı Jim Walker ile birlikte Anadolu melodilerini seslendirecek.

BTFMF'in müzik bölümü kapsamında ayrıca Yarkın Duo'nun konseri gerçekleştirilecek ve ünlü piyanist Hande Dalkılıç’ın resitaliyle 21 Nisan’da sona erecek.

Festival ve program hakkında daha fazla bilgiye "bostonturkishfilmfestival.org" adresinden ulaşılabiliyor.