Mustafa Reşit Akçay alınan mağlubiyete oldukça sinirlendi Osmanlıspor teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından 'Kısa ve öz konuşacağım. Oynadık ve mağlup olduk” dedi ve toplantıyı terk etti.