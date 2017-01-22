Mustafa Reşit Akçay alınan mağlubiyete oldukça sinirlendi
Osmanlıspor teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay alınan 2-1'lik mağlubiyetin ardından 'Kısa ve öz konuşacağım. Oynadık ve mağlup olduk” dedi ve toplantıyı terk etti.
Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, son dakikalarda yedikleri 2 golle Antalyaspor’a mağlup olmalarına "Kısa ve öz konuşacağım. Oynadık ve mağlup olduk” diyerek tepki gösterdi.
Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Antalyaspor’u konuk eden Osmanlıspor, son dakikalarda yedikleri 2 golle mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında maç hakkında değerlendirme yapması beklenen Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay skora tepki gösterdi. 1 dakika sürmeyen toplantıda kısa ve öz konuşacağını belirten Akçay, “Oynadık ve mağlup olduk” diyerek toplantıyı bitirdi.
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