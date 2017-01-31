Mersin İdmanyurdu Ümit Turmuş'un sözleşmesini feshetti

Kulüp başkanı Ali Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Turmuş'un kendisini aradığını ve gelen tepkiler üzerine kulübün önünü açmak için ayrılma kararı aldığını söyledi.

Amaçlarının kulübü daha iyi yerlere getirmek olduğunu belirten Tekin, "Ümit hoca kendisi aradı, 'Kulübün önünü açmaya her zaman hazırım. Tepkilerden sonra bu kulüpte çalışamam' dedi.

Turmuş'tan Asbaşkan Karak'a tepki

Mersin İdmanyurdu Teknik Direktörü Ümit Turmuş, Asbaşkan Mahmut Karak'ın kendisinin teknik direktörlüğe getirilmesiyle ilgili sözlerine tepki göstererek, "Üzüldüm ama kendi adıma değil onun adına üzüldüm. Olayın her safhasında bilgisi ve onayı alındığı halde bir duruş sergileyememesi adına üzüldüm" dedi.

İHA'da yer alan habere göre; Mersin İdmanyurdu ile yaptığı sözleşmenin her safhasında Asbaşkan Karak'ın bilgisi ve onayı oyduğunu ifade eden Turmuş, açıklamasında şu bilgileri verdi:

"26 Ocak Perşembe günü Mersin İdmanyurdu Kulüp Başkanı Ali Tekin beni arayarak teknik direktör olarak Mersin idmanyurdu’nu çalıştırma konusunda görüşmek için Mersin'e gelmemi istedi. Perşembe gecesi benim şartlarımı yönetimle görüşeceğini belirterek ayrıldık. Cuma günü takım izinli olduğundan, göreve Sivas maçı sonrası son bir görüşme daha yaparak başlama konusunda mutabık kaldık. Cumartesi günü akşamı Sayın Asbaşkan Mahmut Karak ziyaretime geldi. Başkan Ali Tekin’in de bulunduğu bu görüşmede, antrenmanlarda geçici görev verilen Sayın Memduh Özbalta’nın takım üzerinde otorite kuramadığını ve acilen yeni teknik direktör bulmaları gerektiğini söyledi. Benimle ilgile de 'Ben hocanın ne kadar çalıştığına bakmam, onun ne yaptığına, oyuncu kazandırmasına ve nasıl ayrıldığına bakarım. Siz hep dürüst ve prensipli olduğunuzdan kaybetmişsiniz. Altyapıya önem vermeniz ve kulüp yapılanmasında bize çok katkı sağlayacağınıza inanıyorum. Sizinle çalışmaktan onur duyarım, gurur duyarım' dedi. O gece ayrıldık. Pazar günü Sivasspor maçını birlikte yan yana izledik. Pazartesi saat 16.30 gibi kulüpte Başkan Ali Tekin, Asbaşkan Mahmut Karak, yönetici Serkan Arguz ile buluştuk. Bir süre sohbet ettik. Sonra mukavele şartlarını konuştuk. Anlaşma şartlarını mukaveleye geçirilirken Sayın Mahmut Karak çocuğunu hastaneye götüreceğini söyledi. 'Hayırlı olsun' dedi, el sıkıştık, öpüştük ve ayrıldık. Ben çarşamba günü geri dönmek üzere havaalanına gittim. Antalya’ya vardığımda bana Sayın Mahmut Karak’ın açıklamaları iletildi, şaşırdım ve çok üzüldüm. Üzüldüm ama kendi adıma değil onun adına üzüldüm. Olayın her safhasında bilgisi ve onayı alındığı halde bir duruş sergileyememesi adına üzüldüm. Üzüldüm çünkü Mersin İdmanyurdu gibi Türkiye futbolunda önemli bir kulübü böyle Türkiye gündemine taşımış olmasına üzüldüm. Kendi planları varsa bunu açık açık yapacak cesareti gösteremeyip, bizim gibi emeğiyle geçinen insanların üzerinden bu işi yapmasına üzüldüm."

Şahısların geçici, kulüplerin kalıcı olduğunu vurgulayan Turmuş, "Arsenal kulübünde 2 yıl staj yapmış, Kamerun süper lig takımı Racing Club’ı çalıştırmış, 34 yıllık meslek hayatının yüzde 90’nını süper lig ve 1. Lig takımı çalıştırmış, Türk futboluna hizmet etmiş ve sayısız futbolcu yetiştirmiş bir spor adamı olarak, sözleşmeden dolayı Mersin İdmanyurdu'nun önünü tıkamak gibi durum söz konusu değildir. Mersin İdmanyurdu'nun bu kadar kritik bir süreçte birlik beraberliğe her zamankin den fazla ihtiyacı var. Alınan her puanın önemli olduğu, geriye dönüşü olmayan bir dönem. Kişisel meselelerin kulübe zarar vermemesini hep beraber sağlamalıyız. Bu takım ligde kalmalı. Ancak bu hep beraber çalışarak olabilir. Benimde üzerime ne düşüyorsa yapmaya hazırım" ifadelerini kullandı.

Asbaşkan Mahmut Karak'ın, Mersin'deki yerel haber sitelerine yaptığı açıklamada, Ümit Turmuş'un attığı imzayı kesinlikle kabul etmediği, bu imzayı iptal etmek için ellerinden geleni yapacağını söylediği yönünde haberler yer almıştı.