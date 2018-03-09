1 haftada 5 bin üye kazandırdı 10 bin TL'yi kasaya koydu

Fenerbahçe'de 1 haftada 5 bin üye yapıldığı ortaya çıktı. Temsilci üyeleriyle birlikte sayı 60 bini geçti. Son 1 haftada yapılan yeni üyeler sayesinde kasaya 10 milyon TL girdi.

F.Bahçe'de haziran ayından kritik bir seçin yapılacak. Aziz Yıldırım ile Ali Koç'un arasında geçecek bir seçin bekleniyor. İki adayın da çalışmalarında yeni üye meselesi önemli bir yer kalıyor. Yapılan çalışmalarda bu konu ön plana çıkıyor. Yıldırım ve Koç'un üyelik konusunda titizlikle üzerinde durması üye sayısındaki artışa neden oldu. Son 1 haftada sarı lacivertli kulübe yaklaşık 5 bin üye yapıldığı öğrenildi. Temsilci üyelerle birlikte üye sayısının 60 bini geçtiği de vurgulandu. Bu yoğun talebin devam etmesi durumda ise 31 Mayıs'a kadar sayının 80 bin civarını bulması bekleniyor.

YOĞUN TALEBE TAM GÜN MESAİ

5 bin yeni üye sayesinde Fenerbahçe'nin kasası da doldu. Sarı lacivertli kulübe yeni üyelerin giriğiyle birlikte kasaya yaklaşık 10 milyon TL gibi rakamın girdiği belirtildi. son 1.5 ayda kasaya 35 milyon TL giriş yapıldığı vurgulandu. Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un üyelik konusunda çalışmalarına devam etmesiyle mayıs ayında üye sayısının daha artacağı belirtildi. Sarı lacivertli kulübün yoğun olan üye taleplerini karşılık vermek için tam gün mesai yaparak çalıştığı belirtildi. Üye talebinde bulunan kişilere en hızlı şekilde geri dönüşlerin yapıldığı vurgulandu.

KULÜBE ÜYE ŞARTLARI ÇOK AÇIK

Üyelik için 10 bin TL ödemek gerekiyor. Kulüp üyeliğinde 5 yılını doldurmuş üye eş ve çocukları, giriş ücretinin yüzde 20'sinin ödemek sureti ile üye olabiliyor. F.Bahçe Eğitim ve Öğretim Kurumları'nda öğretim görmüş olanlar da giriş ücreinin yüzde 20'sini ödeyerek üye olma hakkını kazanıyor. Amatör olarak spor yapmış olanlar ise ücretin yüzde 10'unu ödeyerek üye oluyor. Temsilci üye olanlar ise 8 bin TL ile asil üyeliğe geçebiliyor.

(Akşam)