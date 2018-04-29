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1. Lig'de son hafta nefesleri kesecek

Spor Toto 1. Lig'de 2017-2018 sezonunun 33. haftasında Çaykur Rizespor şampiyonluğunu ilan ederken, MKE Ankaragücü de Karadeniz temsilcisi gibi gelecek sezon Süper Lig'de yer almayı garantiledi.

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Ligde büyük heyecana sahne olan 33. hafta mücadelesinde Çaykur  Rizespor, Ümraniyespor deplasmanında aldığı 1-0'lık sonuçla bitime 1 hafta kala  şampiyonluğunu ilan etti. MKE Ankaragücü de deplasmanda Grandmedical Manisaspor'u  3-0 yenerek, takipçileri Ümraniyespor ve Boluspor'un puan kaybettiği haftada  Süper Lig'e yükselmeyi başardı.
 
Çaykur Rizespor 6. kez yükseldi
 
Daha önce 1978-1979, 1984-1985, 1999-2000, 2002-2003 ve 2012-2013'te  Süper Lig'e çıkma başarısı gösteren Çaykur Rizespor, bu sezon 6. kez Süper Lig  vizesi aldı.
 
 2012-2013'te Süper Lig'e yükselen Çaykur Rizespor'da teknik direktör  Mustafa Denizli'nin yardımcılığını yapan İbrahim Üzülmez, teknik direktörlük  kariyerinde ilk kez 1. Lig şampiyonluğu yaşadı.
 
Daha önce 110 teknik adamın takımlarının başında Süper Lig vizesi  aldığı 1. Lig'de, İbrahim Üzülmez, takımını 1. Lig'den Süper Lig'e çıkaran 111.  teknik direktör oldu.
 
MKE Ankaragücü tekrar Süper Lig'de
 
1968-1969 ve 1976-1977 sezonlarında Süper Lig vizesi alan MKE  Ankaragücü, 1980-1981'de B Grubu'nu 2. sırada tamamlamasına rağmen Türkiye  Kupası'nı kazandığı için bir üst lige çıkarılmıştı.
 
MKE Ankaragücü'nü Süper Lig'e taşıyan teknik direktör İsmail Kartal,  2004-2005'te de Sivasspor'un başında aynı başarıyı yakalamıştı.
 
Play-off mücadelesi
 
İlk 2 takımın Süper Lig vizesi aldığı Spor Toto 1. Lig'de bu takımları  takip edecek 4 takım da play-off oynayacak.
 
Ümraniyespor, Boluspor ve Gazişehir Gaziantep'in play-off oynaması  kesinleşti. Altınordu ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor arasında haftaya  İzmir'de oynanacak karşılaşma play-off'ta mücadele edecek 4. takımı ortaya  çıkaracak. Bu müsabakayı kazanacak takım play-off'a kalacak. Müsabakanın berabere  tamamlanması halinde ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor, iki takım arasındaki  ilk maçı kazandığı için play-off vizesi alacak.
 
Ligde son hafta mücadelelerinin ardından takımların ligdeki  sıralamalarına göre play-off yarı final eşleşmeleri de belirlenecek.
 
Düşmeme mücadelesi
 
 Ligde Gaziantepspor ve Grandmedical Manisaspor'un ardından lige veda  edecek 3. ekip, Denizlispor veya Samsunspor olacak.
 
38'er puanlı Eskişehirspor ile Denizlispor ve 35 puana sahip  Samsunspor içinde Eskişehirspor bütün olasılıklarda ligde kalmayı garantiledi.
 
Sezon sonunda Eskişehirspor, Denizlispor ve Samsunspor'un ligi aynı  puanda tamamlaması halinde Samsunspor lige veda edecek. Denizlispor ile  Samsunspor'un aynı puana sahip olması halinde ise iki takım arasındaki maçlarda  eşitlik olduğu için genel averaja bakılacak. Son hafta öncesinde Samsunspor'un  -14, Denizlispor'un ise -3 averajı bulunuyor.
 
Samsunspor'un Ümraniyespor'u konuk edeceği son haftada Denizlispor ise  Boluspor deplasmanında puan arayacak.

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