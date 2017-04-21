1 milyon m2'de Etnospor Kültür Festivali göz kamaştıracak

Futboldan sanata, kısa filmden sosyal medyaya tam bir gençlik şöleni yaşanıyor. Spor, sanat, kültür, teknoloji ve daha birçok alanda onlarca etkinliğin gerçekleşeceği İstanbul Gençlik Festivali’nin bu yıl yaklaşık 300 bin genci ağırlaması planlanıyor.

Festivalde ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri ile yeni mezunlara yönelik birçok etkinlik gerçekleştirilecek. Festival, geleneksel sanatlar atölyelerinden, sanal gerçeklik aktivitelerine kadar uzanan birçok farklı dalda faaliyete ev sahipliği yapacak.

Gençler kendi takımlarını kurarak futbol, basketbol turnuvası yaparak sürpriz hediyeler kazanma şansı bulurken dünyaca ünlü futbolcularla özel gösteri maçında tanışma fırsatına da kavuşacak.

‘Çok Kısa Film Yarışması’, ‘Fotoğraf Yarışması’, ‘Sosyal Medya ve Fotoğraf Atölyesi’ gibi etkinlikler ile sanatsever gençler için de pek çok aktivite düzenlenecek.

Ok yaydan çıktı bir kere!

Geçtiğimiz yıl “Meydan bu meydan” çağrısına on binlerce ziyaretçinin icabet ettiği Etnospor Kültür Festivali bu yıl, “Ok yaydan çıktı” diyerek etkinliği uluslararası düzeyde bir organizasyon haline dönüştürmedeki amacını sürdürüyor, geliştiriyor.

Geleneksel sporların yeniden hayat bulduğu, toplumun çeşitli kesimleriyle buluştuğu, Orta Asya ve Anadolu’nun dört bir yanını şenlendiren çocuk oyunlarının neşe kattığı Etnospor Kültür Festivali, ikinci yılında daha kapsamlı ve zengin bir içerikle meydana çıkıyor.

Aba güreşinden mangalaya, aşık oyunundan kökbörüye kadar çeşitli müsabakaların, çocuk oyunlarının, konserlerin, sanatsal etkinliklerin ve atölye çalışmalarının gerçekleştirileceği festivalin bir sürprizi de bu etkinlikte ilk defa yer alacak olan Yeryüzü Yemek Festivali yani “YİYEK”.

Özel tasarlanmış 9.000 m2’lik Yeni İstanbul Etkinlik Çadırı’nın sunduğu olanaklar sayesinde etkinlikler 1 milyon m2’lik alanın tamamına yayılabilecek ve ziyaretçiler bu büyük organizasyonun keyfine dilediğince varabilecekler.

Türkiye’de bu alanda yapılan etkinlikler içinde katılımcı ve seyirci sayısı bakımından birinci festivalde ulaştığı kendi rekorunu kırmaya hazırlanan Etnospor Kültür Festivali halkı Yenikapı meydanına davet ediyor.