Grosicki Hull City'ye transfer oldu
Sivasspor'dan Fransa Ligue 1 takımı Rennes'e giden Kamil Grosicki şimdi de Premier Lig'e transfer oldu.
2013 / 2014 sezonunun devre arasında 800 bin euroya Sivasspor'dan Fransa Ligue 1 takımı Rennes'e transfer olan Kamil Grosicki, buradaki iyi performansının karşılığını aldı ve 10 katından fazla bonservis bedeliyle, 9 milyon euroya Premier Lig takımlarından Hull City'ye transfer oldu.28 yaşındaki Polonyalı'yı Sivasspor da 2011'de 900 bin euroya almıştı.
Grosicki, Rennes formasıyla bu sezon devre arasına kadar 18 maç çıktı ve 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Nani'yi alamadılar!
Bilindiği üzere Hull City, geçen sezon Fenerbahçe'den Valencia'ya yine 9 milyon euroya transfer olmuş, Hull City de bu devre arasında Nani için ciddi girişimlerde bulunmasına rağmen sonuç alamamıştı.
Fanatik
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