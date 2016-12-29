10 kişilik Aydınspor puanı kaptı
Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 4. maçında Aydınspor 1923 ile karşılaştı. Bursaspor - Aydınspor 1923 arasındaki maç 1-1 sona erdi.
Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 4. maçında Bursaspor, taraftarı önünde Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Aydınspor 1923'ü konuk etti. Yoğun yağış altında oynanan karşılaşmanın 90 dakikası sonunda Bursaspor ile Aydınspor 1923 sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Bursaspor'un karşılaşmadaki tek golünü 42. dakikada Sercan Yıldırım kaydederken, Aydınspor 1923'ün golü 62. dakikada Berat Ali Genç'ten geldi. Aydınspor 1923'te 36. dakikada Ömer Karancı, ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonucun ardından Bursaspor Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda puanını 5'e çıkarırken, Aydınspor 1923 de puanını 5 yaptı.
Bursaspor gruptaki 5. maçını Akhisar Belediyespor ile oynayacak. Aydınspor 1923 ise 5. maçında sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek.
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