Fenerbahçe'den 4'lü kıskaç
Fenerbahçe 10 numaralı transfer için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Mehmet Ekici, Hernanes, Moises Lima ve Anderson’dan biri Kadıköy’e gelecek
Ara transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Fenerbahçe, 10 numaralı tranfser için çalışmalarını hızlandırdı. Bu bölge için Sarı-Lacivertli yönetim adaylarını dörde indirmiş durumda. Jose Sosa ve Lucas Lima'dan vazgeçilirken çalışmalar Trabzonsporlu Mehmet Ekici, Juventuslu Hernanes, Palmeiras'tan Moises Lima ve ve Brezilya 2. Lig ekibi International'dan Anderson üzerine yoğunlaşmış durumda.
HERNANES İMZAYA ÇOK YAKIN
Bu dört isimden kulübe fayda ve maliyeti en uygun isim tranfser edilecek. Bu dört oyuncu için kulüplerine resmi teklifler iletilmiş durumda. Ancak kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre bu dört aday içinde transfere en yakın ismin Juventuslu Hennanes olduğu ifade ediliyor. Hem Juventus hem de futbolcu ile önemli mesafe katedildiği ve ufak tefek pürüzlerin kaldığı gelen haberler arasında.
EKİCİ YA ŞİMDİ YA DA SEZON SONU
Bu dört isim arasında ise Mehmet Ekici'nin durumu biraz farklılık arz ediyor. Çünkü Mehmet Ekici ara tranfser döneminde takıma katılamazsa sezon sonu beklenecek ve sözleşmesi elinde olduğu halde kendisiyle imza atılacak.
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