10 numaraya çare Klaassen

Kartal, Everton’a 2 yıllık kiralama bedeli olarak 3 milyon euro teklif etti. Taraflar satış opsiyonu konusunda anlaşırsa iş bitecek.

TALİSCA’NIN alternatifini bulan Beşiktaş, yeni 10 numarasını da yine aynı sistemle kadrosuna katmaya çalışıyor. Siyah-Beyazlılar Everton’da forma giyen Davy Klaassen’i kadrosuna katmak için önemli mesafeler kaydetti. Kartal, oyuncu ile prensip anlaşmasına varırken, kulübü ile pazarlık masasında önemli adımlar attı.

20 MİLYON EURO OPSİYON

Daha önce Talisca’yı iki yıl kiralayan Beşiktaş, Klaassen için de Everton ile yaptığı görüşmede 2 yıllık kiralama teklifi ve toplam 3 milyon euroluk bir paket sundu. İngilizler’in bu rakamı kabul ettiği ancak satış opsiyonu konusunda pürüz çıktığı belirtildi. Everton, 2 yıl sonunda 20 milyon euro karşılığında opsiyonu Beşiktaş’a verebileceğini belirtti. Ancak Kartal rakamı indirmek istiyor.

COME TO BEŞİKTAŞ ÇILGINLIĞI

Pazarlık devam ederken Beşiktaşlı taraftarlar da klasik “Come to Beşiktaş” kampanyası ile süreci hızlandırmaya çalışıyor. Bu arada Hollandalı futbolcunun kız arkadaşı Laura Christell’in sosyal medyada yaptığı paylaşım, Siyah-Beyazlılar’ı heyecanlandırdı.Christell, paylaştığı bir fotoğrafta kartal emojisi kullandı. Bu emoji, Klaassen’in Beşiktaş yolunda olduğunun bir göstergesi kabul edildi.