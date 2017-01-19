Erkan Zengin Çin'den gelen teklifleri geri çevirdi

Erkan Zengin, kesin bir dille Eskişehirspor’dan ayrılmayacağını söyleyerek inanılmaz teklifi reddetti.

ERKAN ZENGİN'E YILLIK 3 MİLYON EURO



Sezon başında olduğu gibi devre arasında da Çin kulüplerinin gündemine gelen hatta senelik 3 milyon Euro’nun (12 milyon TL) üzerinde garanti ücret teklif edilen Erkan Zengin, kesin bir dille Eskişehirspor’dan ayrılmayacağını söyledi.



SÜPER LİG'E ÇIKALIM SONRA BAKARIZ

Müthiş bir sezon geçiren kaptan, çıktığı 14 maçta 5 gol atarken, 7 asist yaptı. 31 yaşındaki yıldız, “Eskişehirspor’u şampiyon yapmadan bir yere gitmem. Süper Lig’e çıkalım, sonrasında bakarız” ifadelerini kullandı. Yönetim sıkıntıda olduğu için zaman zaman cebinden para bile veren Erkan Zengin, Eskişehirspor’un zirveye çıkmasında en büyük pay sahiplerinden biri.