1400 TL'lik kahraman

GALATASARAY’DA Teknik Direktör Fatih Terim’in yeşil sahalara sürdüğü son genç, bir anda günün konusu oldu. Kasımpaşa karşılaşmasında Maicon ve Ahmet Çalık gibi iki tecrübeli oyuncu dururken, savunmanın göbeğinde görev yapan 18 yaşındaki Ozan Tufan ortaya koyduğu performansla gelecekte büyük bir yıldız olacağının da ilk işaretlerini verdi.

G.SARAY’A 11 YAŞINDA GELDİ

Peki, bir anda ortaya çıkan bu Ozan Kabak kim: 25 Mart 2000 doğumlu olan Ozan, 11 yaşında Galatasaray’ın alt yapısında oynamaya başladı. İlk olarak forvet mevkisinde oynasa da sonradan stopere geçti. 1.85 boyundaki genç futbolcu geçen sezon A Takım ile Malatya maçında 1 dakika görev yaptı. Milli Takım’ın alt yaş gruplarında 39 maça çıktı.

HEDEFİ MANU’DA OYNAMAK

Aynı zamanda fen lisesinde de okuyan ve eğitim ile futbolu bir arada götüren Ozan’ın aldığı ücret de dikkatleri çekiyor. Milyon euroluk ayaklar kulübede otururken, ilk 11’i kapmaya hazırlanan Ozan yılda 16 bin 848 lira, ayda 1404 lira alıyor. Yani asgari ücretin de altında bir rakama oynuyor. Ozan’ın hedefi ise Manchester United...