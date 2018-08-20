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Rıdvan Dilmen:1.5, 2 yıldır Şenol Güneş'i bir türlü yollayamadılar

Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan Sporun Not Defteri'nde Beşiktaş gündemini değerlendirdi.

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Şenol Güneş'in 1.5, 2 yıldır Beşiktaş'tan gönderilemediğini ifade eden Dilmen, "Ders çıkartmak çok önemli, kaybederken konuşmak da çok önemlidir ama kazanırken bu eleştirileri yapmak çok kritik. Şenol Güneş çok kolay bir takımda çalışmıyor. Yaş ortalaması yüksek, egoları yüksek oyuncular ile çalışıyor fakat sadece iyi yönetmiyor, iyi de idare ediyor. Sezon başı itibarıyla çok tartışılmıyor ama 1.5, 2 yıldır Şenol Güneş'i bir türlü yollayamadılar" dedi.

Beşiktaş'ın kadrosunun yönetilmesi zor bir kadro olduğunu ifade eden Dilmen, "Bu takımı yönetmek kolay değil, iddia ediyorum Şenol Güneş'ten başka kolay kolay bu takımı yönetemez. Quaresma'yı ilk kez oynattı hoca, bu adamı yedek oturtmak ya da oyundan çıkartmak önemli. Şenol hoca bir şekilde oynatıyor. Üç ay önce Negredo ile vedalaşıldı, Negredo hala kullanılıyor, bu kolay değil. Beşiktaş'ın çok iyi kadrosu var ama yönetilmesi çok zor oyuncular. Bu kadroyu yönetmek, idare etmek çok zor. Seversiniz sevmezsiniz ama Şenol Güneş bu kadroda dengeyi çok iyi kuruyor" şeklinde konuştu.

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