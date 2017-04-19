Beşiktaş, Jesus Navas'ın menajeriyle görüştü

3. yıldızı takıp tekrar Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermeye hazırlanan Kara Kartal, Manchester City'yle sözleşmesi sona eren Jesus Navas'ın transferi için menajerine teklif sundu.

SEVİLLA'YA İMZA ATIYORDU...

İspanyol futbolcu eski kulübü Sevilla'ya imza atmak üzereyken devreye giren Fikret Orman, 31 yaşındaki futbolcuya 3 yıl için 9 milyon avro önerdi. Bu teklif karşısında yıldız futbolcunun menajeri Beşiktaş'la görüşmeyi kabul etti ve dev transfer bitme noktası geldi.

ÖN PROTOKOL İÇİN NAVAS'IN KARARI BEKLENİYOR

Teknik Direktör Şenol Güneş, Quaresma ve Babel'in performanslarını beğense de yönetimden daha iyi bir kanat oyuncusu istediğini belirtti. ŞampiyonLar Ligi'nde başarı isteyen yönetim yine kombine ve forma satışlarını patlatmak için Jesus Navas transferine büyük önem veriyor. Yıldız futbolcunun menajeriyle sürekli temas halinde olan Beşiktaşlı yöneticiler ön protokol imzalamak için yıldız futbolcudan gelecek son cevabı bekliyor.